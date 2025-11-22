به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه «تسبیح طوبی» شامل اشعار و نوحههای ویژه جلسات و هیأتهای بانوان، توسط مرکز امور بانوان سازمان هیأت و تشکلهای دینی تهیه و منتشر شد.
این اثر حاصل جلسات متعدد همفکری با حضور جمعی از شعرا و مسولان هیأت بانوان از جمله سمیه مومنی، فاطمه نانیزاد، زهرا سادات قاسمی، الهام صفالو و منصوره محمدی مزینان و اسما سرایی، مسئول شورای هیأتهای بانوان سراسر کشور، تهیه شده است.
در این مجموعه علاوه بر متن اشعار مدح و مرثیه حضرت زهرا(س) و نوحههای ویژه هیأتهای بانوان، فایلهای راهنمای سبک و شیوه اجرا نیز ارائه شده که میتواند راهنمای مناسبی برای مداحان و فعالان هیأتهای بانوان باشد.
مجموعه «تسبیح طوبی» به صورت کامل در کانال «بیرق بانو» به آدرس https://eitaa.com/Beyragheheyat در دسترس عموم قرار گرفته است.
