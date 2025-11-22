جهش ۱۰۰ درصدی خشونت جنسی در اسرائیل!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن مراکز بحران تجاوز در سرزمین های اشغالی در گزارش سالانه خود از جهش قابل توجه خشونت جنسی و پنهانکاری سازمانیافته نهادهای دولتی و امنیتی این رژیم پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی اکنون با آمار ۱۵.۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین نرخ خشونت جنسی و تجاوز در منطقه را دارد.
در گزارشات آمده است، ۳ هزار مورد آزار جنسی در ارتش رژیم صهیونیستی تنها در یک سال اتفاق افتاده است.
افزایشی که بسیاری در سرزمین های اشغالی از آن به نام «بحران خاموش» یاد میکنند و مراکز بحران تجاوز آن را نتیجه مستقیم ضعف حکمرانی، نبود شفافیت، و حتی سرپوشگذاری عامدانه نهادهای دولتی میدانند.
