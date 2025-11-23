به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تحلیلی منتشرشده در پایگاه اسرائیلی «واللا» به قلم عامیر بوحبوط، خبرنگار نظامی، هشدار داد که وضعیت کنونی در جبهههای لبنان و غزه نهتنها به معنای ثبات نیست، بلکه «دامی راهبردی» علیه اسرائیل محسوب میشود.
بوحبوط نوشت: هر روز ادامهی این رکود در لبنان فرصتی تازه برای حزبالله است تا توان خود را تقویت کرده، مواضعش را تثبیت کند و هزینه هر عملیات نظامی آینده را افزایش دهد؛ وضعیتی که از نظر راهبردی در کوتاهمدت و میانمدت بسیار خطرناک است.
این گزارش تأکید میکند: حزبالله با تولید بخشی از سلاح در داخل لبنان و انتقال بخشی دیگر از ایران از طریق عراق و سوریه، دستاوردهای ارتش اسرائیل را فرسوده میکند. همچنین حزبالله بهزودی ممکن است تصمیم به پاسخگویی به ترورهای ارتش اسرائیل بگیرد که نگرانیها از گسترش درگیری را افزایش داده است.
بوحبوط سپس به غزه پرداخته و آن را به همان اندازه خطرناک توصیف کرده است. به گفته او، حماس حاضر به خلع سلاح نیست، هیچ پیشرفتی در اجرای توافق نشان نداده و اجساد سه نظامی اسرائیلی را که در اختیار دارد بازنگردانده است. نهادهای امنیتی اسرائیل نیز ادعای حماس مبنی بر بیاطلاعی از محل اجساد را رد میکنند.
گزارش میافزاید: شاخه نظامی حماس در حال بازسازی توان خود است و گروههای مسلح را برای درگیری مستقیم با نیروهای اسرائیلی به «خط زرد» میفرستد. حادثه ۲۲ نوامبر، که طی آن یک عضو حماس با خودرو وارد مسیر انسانی شد و به سمت نیروهای اسرائیلی آتش گشود و سپس کشته شد، نشان میدهد میدان همچنان شعلهور است.
بوحبوط تأکید کرده بازسازی توان حماس، ضعیف کردن خطرناک دستاوردهای ارتش اسرائیل در حمله زمینی است؛ دستاوردهایی که با هزینه انسانی بالا به دست آمد.
در حالی که فشار آمریکا، ارتش اسرائیل را به حرکت به سمت «مرحله دوم توافق» وادار میکند، اسرائیل همچنان سه شرط را مطرح کرده است: بازگرداندن اجساد سه نظامی، خلع سلاح غزه و انتقال قدرت از حماس به طرفی دیگر. با دور بودن تحقق این شروط، مسئولان امنیتی اسرائیل معتقدند وضعیت به سمت انفجار پیش میرود.
این گزارش نتیجه میگیرد که رکود در جبهههای لبنان و غزه به گروههای مسلح فرصت میدهد تا مواضع خود را تقویت کنند و هزینه هر عملیات نظامی آینده را بالا ببرند؛ عملیاتی که به باور نویسنده «تقریباً اجتنابناپذیر» است مگر آنکه تحول غیرمنتظرهای رخ دهد.
بوحبوط تأکید میکند اسرائیل نمیتواند دست روی دست بگذارد در حالی که اهداف جنگ ــ حذف تهدید حزبالله در شمال و نابودی حماس در جنوب ــ در حال فرسایش است و این شرایط نیاز به بازپسگیری ابتکار عمل را دوچندان کرده، حتی اگر به بهای سنگینتر تمام شود.
