به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آزمون بزرگ کتابخوانی از کتاب «نماز جمعه» نوشته آیت الله واعظزاده بهسودی، با حضور صدها جوان پرشور شیعه، روز جمعه(۳۰ آذر) در مسجد جامع محمد مصطفی(ص) شهر تاریخی غزنی افغانستان برگزار شد.
این برنامه فرهنگی به همت «مکتب کابل»، وابسته به دارالمعارف اهلبیت علیهمالسلام برگزار شد و حدود ۳۰۰ نفر از دانشآموزان و دانشجویان دختر و پسر استان غزنی در آن حضور یافتند.
مهدی بیانی، نماینده مکتب کابل در غزنی اظهار داشت: یک ماه پیش کتاب «حج» تألیف آیتالله واعظزاده بهسودی در شهر غزنی توزیع شد و استقبال گسترده جوانان از این اثر ارزشمند، زمینهساز برگزاری موفق آزمون امروز شد.
وی افزود: مراسم اهدای جوایز به نفرات برتر این مسابقه، در مراسم شهادت حضرت زهرا(س) روز یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ در همین مسجد و با حضور هیئت اعزامی از مکتب کابل برگزار خواهد شد.
مسئولان این آزمون را نه تنها یک رقابت علمی، بلکه نشانهای از بیداری فرهنگی و ارادت نسل جوان غزنی به معارف اهلبیت(ع) و علمای دین دانستند.
