رونمایی از پوستر ششمین دوره جایزه ملی کتاب قرآنی سال در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست کارگروه علمی ـ پژوهش‌های قرآنی در عرصه بین‌الملل، پوستر ششمین دوره جایزه ملی کتاب قرآنی سال با حضور اعضای کارگروه، مدیران و فعالان قرآنی کشور رونمایی شد.

رئیس جشنواره در این آیین با تشریح اهداف ششمین دوره اعلام کرد: این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از برترین آثار پژوهشی و ترویجی حوزه قرآن کریم برگزار می‌شود. مخاطبان این جشنواره حوزویان و دانشگاهیان هستند و رقابت در دو سطح ملی و بین‌المللی انجام خواهد شد. همچنین در این دوره، یک اثر قرآنی با موضوع مقاومت به عنوان محور ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

شرایط پذیرش آثار

بر اساس فراخوان منتشر شده، تنها آثاری امکان حضور در رقابت را دارند که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ برای نخستین بار منتشر شده و دارای مجوز رسمی انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند. همچنین یک رساله علمی دفاع‌شده در سال‌های یادشده نیز مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

مهلت ارسال و زمان اختتامیه

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است. مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

جوایز جشنواره

در این دوره، سه نفر در بخش تخصصی، یک نفر در بخش عمومی، یک نفر در بخش بین‌الملل، یک نفر در بخش رساله دکتری و یک نفر در محور ویژه مقاومت به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر خواهند شد.



دبیرخانه جشنواره در قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مستقر است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به نشانی زیر مراجعه کنند.

https://quran.ac.ir/

