حمله تروریستی به قطار مسافربری در پاکستان خنثی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قطار مسافربری «جعفر اکسپرس» در ایالت بلوچستان پاکستان بار دیگر هدف تیراندازی عناصر مسلح تروریستی قرار گرفت.

این قطار مسافربری حین تردد در مسیر کویته - پیشاور در منطقه کوهستانی «بولان» مورد حمله تروریستی قرار گرفت که با واکنش سریع نیروهای امنیتی و پلیس راه‌آهن، مهاجمان ناچار به فرار شدند.

این حادثه در حالی رخ داد که طی یک ماه و نیم گذشته این سومین حمله به این قطار مسافربری و ششمین حمله در مسیر ریلی کویته ـ سبی در ایالت بلوچستان پاکستان است.

بر اساس گزارش مقامات راه آهن پاکستان، تمام واگن‌ها و مسافران در این تیراندازی سالم مانده و هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است، پس از توقف کوتاه و انجام بررسی‌های امنیتی، قطار به مسیر خود ادامه داد.

گفتنی است، سرویس حمل و نقل ریلی در بلوچستان پاکستان طی ماه‌های اخیر بارها به علت تهدیدات امنیتی، حملات مسلحانه و انفجارهای کنار ریل متوقف یا مختل شده و هشدارها درباره ضرورت تقویت حفاظت از خطوط ریلی در این ایالت افزایش یافته است.

بنا بر اعلام نهادهای امنیتی این حملات تروریستی توسط گروه‌های ممنوع الفعالیت و تروریستی جدایی طلب بلوچ از جمله ارتش آزادی خواه بلوچ (بی ال‌ای) انجام می‌شود.

