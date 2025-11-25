به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان، حملات شب گذشته پاکستان به استان‌های خوست، کنر و پکتیکا را محکوم کرد.

وی روز سه‌شنبه (۴ آذر) در پستی در صفحه ایکس خود در واکنش به این اقدام ارتش پاکستان تأکید کرد که این حملات نقض آشکار حریم هوایی و هدف‌گیری غیرنظامیان است.

دکتر عبدالله همچنین خاطرنشان کرد که هیچ‌گونه تحرک و حمله نظامی راه‌حل مناسبی نیست و مشکل بین طالبان و پاکستان باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش‌تر گفته بود که در اثر حمله پاکستان به یک «خانه مسکونی» در استان خوست افغانستان، نه کودک و یک زن کشته شده‌اند.

همچنین به گزارش منابع محلی، پاکستان یک خانه در مرکز استان کنر را هدف قرار داده که منجر به زخمی‌شدن 5 غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شده است.

مقامات سیاسی سابق و فعلی افغانستان با محکومیت شدید این حملات، پاکستان را به نقض تمامیت ارضی کشورشان متهم کرده‌اند؛ طالبان وعده پاسخ به این حملات در زمان مناسب را داده است.

