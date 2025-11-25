ارتش پاکستان ادعای طالبان درباره حملات هوایی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژنرال احمد شریف چودهری، سخنگوی ارتش پاکستان، در واکنش به ادعای طالبان افغانستان مبنی بر حملات هوایی ارتش پاکستان در خاک این کشور، اعلام کرد که چنین ادعاهایی بی‌اساس است و ارتش پاکستان هرگز به غیرنظامیان افغانستان حمله نکرده است.

وی افزود که ارتش پاکستان همواره عملیات خود را به صورت علنی اعلام می‌کند و هیچ‌گاه حملات پنهانی انجام نمی‌دهد.

چودهری در ادامه گفت: «ما میان طالبان خوب و بد تفاوتی قائل نمی‌شویم و تروریست‌ها، چه از نوع طالبان باشند چه غیر، برای ما تفاوتی ندارند.»

دعوت به رفتار مسئولانه

سخنگوی ارتش پاکستان از حکومت طالبان خواست که به جای رفتار به‌مثابه یک گروه شبه‌نظامی، مانند یک دولت مسئولیت‌پذیر تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین ابراز تردید کرد که وضعیت فعلی افغانستان دوام زیادی داشته باشد و اظهار داشت که مشخص نیست رژیم موقت طالبان با چنین رویکردی تا چه زمانی پابرجا خواهد ماند.

اختلاف بر سر فعالیت تروریست‌ها

پاکستان خواستار اقدام طالبان برای جلوگیری از فعالیت تروریست‌ها در خاک افغانستان شده است، اما طالبان این اتهامات را رد می‌کنند.

........

پایان پیام/