از صبر تا شجاعت اخلاقی؛ فاطمه زهرا(س) در نگاه یک بانوی پژوهشگر آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الیسا گابی، استاد مطالعات دینی در دانشگاه کارولینای شمالی، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی ماندگار برای صبر در رنج و شجاعت در اعتراض به بی‌عدالتی می‌داند.

او در کتاب خود درباره جایگاه حضرت در اندیشه اسلامی، به نور محمدی، دانش الهی و خطبه فدک به‌عنوان نمودهای اقتدار معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره می‌کند.

الیسا گبی می‌گوید مؤمنان امروز می‌توانند از بزرگ بانوی اسلام تواضع، بی‌اعتنایی به شهرت دنیوی، فداکاری برای خانواده و ایستادگی در دفاع از حق را بیاموزند.

او همچنین یادآور می‌شود که آموزه‌های حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در زندگی روزمره مؤمنان کاربرد دارد.

این ارزش‌ها الهام‌بخش زنان و مردان مؤمن در جهان معاصر است و نقش فرهنگی مهمی دارند.

مطالعه زندگی حضرت زهرا (س) می‌تواند به پرورش اخلاق و مسئولیت‌پذیری نسل جوان کمک کند.

نگرش این پژوهشگر آمریکایی نشان می‌دهد حضرت زهرا (س) الگویی جاودان برای صبر، شجاعت و پایبندی به حق برای همه مردم جهان هستند.

