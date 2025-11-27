به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میکائیل باقری درباره جزئیات برگزاری هفته‌ قرآن، عترت و نماز در مدارس سراسر کشور، گفت: هفته‌ دوم آذرماه، هفته‌ قرآن و نماز در مدارس سراسر کشور است. هر ساله به همین مناسبت، اقدامات متعددی در مدارس انجام می‌شود. از جمله این اقدامات؛ آغاز مسابقات قرآن و نماز دانش‌آموزان در مراحل آموزشگاهی است که امسال نیز طبق روال برگزار خواهد شد.

باقری ادامه داد: در برنامه‌ریزی امسال، هر روز از هفته‌ قرآن به یکی از رشته‌های پژوهشی اختصاص داده شده است. به‌طوری که روز اول؛ مسابقات تفسیر، روز دوم؛ مسابقات صحیفه سجادیه و روز سوم نیز مسابقات نهج‌البلاغه است.

وی افزود: به این ترتیب، در هر روز یکی از مسابقات پژوهشی که به‌صورت سراسری نیز برگزار می‌شود، اجرا خواهد شد. دانش‌آموزان با مراجعه به سامانه‌ «مای مدیو» بخش نورینو، ۲۴ ساعت فرصت دارند تا در آزمون‌های خود شرکت کنند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: به همین مناسبت، برنامه‌ حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه و نقش‌آفرینی آن‌ها در برگزاری نمازهای جمعه اجرا خواهد شد. در روز جمعه ۱۴ آذرماه، در نماز جمعه‌ سراسر کشور، دانش‌آموزان نقش‌هایی همچون موذن، مکبر و خادم‌الصلاة را برعهده خواهند داشت.

وی افزود: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به برگزاری محافل انس با قرآن، همچنین تجلیل از دانش‌آموزان برتر در حوزه‌های مختلف قرآنی در مدارس سراسر کشور اشاره کرد.

