تجمع همبستگی در السویداء با جامعه علوی در سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم السویداء در جنوب سوریه روز چهارشنبه با برگزاری تجمعی در میدان «الکرامه»، حمایت خود را از اعتراض هایی که در مناطق ساحلی و استان حمص علیه سرکوب علویها شکل گرفته بود، اعلام کردند.
شرکتکنندگان از همبستگی بین جوامع مختلف سوری و توقف خشونت و تحریکات فرقهای سخن گفتند.
افزون بر این، مردم خواستار احترام به حقوق همه اقلیتها و ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان شدند.
فعالان مدنی حضور گسترده مردم را نشانهای از اتحاد ملی و ضرورت پایان دادن به تنشهای فرقهای دانستند و برخی شرکتکنندگان از جامعه بینالمللی خواستند نقش حمایتی خود را در حمایت از صلح سوریه ایفا کند.
