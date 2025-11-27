  1. صفحه اصلی
تجمع همبستگی در السویداء با جامعه علوی در سوریه

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۹
تجمع همبستگی در السویداء با جامعه علوی در سوریه

مردم السویداء در جنوب سوریه روز چهارشنبه با برگزاری تجمعی در میدان «الکرامه»، حمایت خود را از اعتراض‌هایی که در مناطق ساحلی و استان حمص علیه سرکوب علوی‌ها شکل گرفته بود، اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان از همبستگی بین جوامع مختلف سوری و توقف خشونت و تحریکات فرقه‌ای سخن گفتند.

 شرکت‌کنندگان از همبستگی بین جوامع مختلف سوری و توقف خشونت و تحریکات فرقه‌ای سخن گفتند.

افزون بر این، مردم خواستار احترام به حقوق همه اقلیت‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان شدند.

فعالان مدنی حضور گسترده مردم را نشانه‌ای از اتحاد ملی و ضرورت پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای دانستند و برخی شرکت‌کنندگان از جامعه بین‌المللی خواستند نقش حمایتی خود را در حمایت از صلح سوریه ایفا کند.

