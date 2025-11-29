  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

محکومیت تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۶
کد مطلب: 1755223
محکومیت تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهاجم زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌جن در جنوب سوریه و کشتار تعدادی از شهروندان سوری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهاجم زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌جن در جنوب سوریه و کشتار تعدادی از شهروندان سوری را محکوم کرد.

اسماعیل بقائی با تاکید بر حق ذاتی ملت‌های منطقه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای خود در برابر تعرض رژیم صهیونیستی، مقاومت جوانان سوری در برابر نظامیان صهیونیست را پاسخ طبیعی و مشروع علیه تجاوزگری دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به استمرار نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنایات آن در منطقه، بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لبنان‌ را تاسف‌بار خواند و نسبت به تبعات این وضعیت بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.

..................................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha