محکومیت تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهاجم زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه بیتجن در جنوب سوریه و کشتار تعدادی از شهروندان سوری را محکوم کرد.
اسماعیل بقائی با تاکید بر حق ذاتی ملتهای منطقه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای خود در برابر تعرض رژیم صهیونیستی، مقاومت جوانان سوری در برابر نظامیان صهیونیست را پاسخ طبیعی و مشروع علیه تجاوزگری دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به استمرار نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنایات آن در منطقه، بیعملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لبنان را تاسفبار خواند و نسبت به تبعات این وضعیت بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.
