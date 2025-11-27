به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان اعلام کرد: «خوشبختی ابدی» به هیچ محاسبه ریاضی پیچیده‌ای نیاز ندارد و برای کاتولیک‌ها، یک همسر کافی است.

طبق گزارش رویترز، در حکم جدیدی که به تأیید پاپ لئو رسید، دفتر عالی عقیدتی واتیکان به ۱.۴ میلیارد کاتولیک جهان اعلام کرد: باید در تمام طول عمر خود به دنبال ازدواج با یک همسر باشند و نباید روابط جنسی متعددی داشته باشند.

واتیکان با انتقاد از رسم چندهمسری در آفریقا، از جمله در میان اعضای کلیسا، بار دیگر تأکید کرد که معتقد است ازدواج یک تعهد مادام‌العمر بین یک مرد و یک زن است. این حکم بر آنچه «غنای و ثمربخشی» ازدواج سنتی نامیده شده تمرکز دارد. این حکم کاتولیک‌ها را تشویق می‌کند یک همسر پیدا کنند و به او متعهد شوند.

در این حکم آمده است: «از آنجا که (ازدواج) پیوندی بین دو نفر است که دقیقاً از شأن و حقوق یکسانی برخوردارند، مستلزم انحصار است.»

این سند در مورد طلاق بحث نمی‌کند، چرا که کلیسا ازدواج را به عنوان یک تعهد مادام‌العمر به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، کلیسا یک فرآیند ابطال دارد که ارزیابی می‌کند آیا ازدواج‌ها به درستی منعقد شده‌اند یا خیر و تأکید می‌کند که از طرفین انتظار نمی‌رود در روابط خشونت‌آمیز باقی بمانند.

..........................

پایان پیام