به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از ساکنان کلیسای دردغیا در قضاء صور، بر روی ویرانه‌های کلیسایی در جنوب لبنان، تصاویری از پاپ لاون چهاردهم و پرچم‌های واتیکان را به افتخار سفر پاپ به لبنان برافراشتند.

این کلیسا سال گذشته تحت حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت شش امدادرسان و خسارات زیادی شد.

جورج ایلیا در گفت‌وگویی با الأخبار اظهار داشت که آرزو داشت پاپ به «سرزمین مقدس جنوب که عیسی مسیح بر آن قدم گذاشته» سفر کند، زیرا جنوب بسیاری از قربانی‌ها را تقدیم کرده است، ما کلیسا را با تصاویر پاپ تزئین کردیم تا نوعی استقبال نمادین باشد. اگر او به جنوب سفر می‌کرد، این سفر در شرایطی که ما زندگی می‌کنیم، ارزش معنوی زیادی داشت.»

