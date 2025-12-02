"بسیج" لشگر مخلص خدا

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: بسیج در اندیشه انقلاب اسلامی، تنها یک سازمان نیست؛ بلکه حقیقتی مردمی و الهی است که از دل ایمان و اخلاص برمیخیزد. تعبیر « لشکر مخلص » بیانگر آن است که این حرکت عظیم، نه برای منافع شخصی یا گروهی، بلکه برای تحقق وعدههای الهی و دفاع از ارزشهای معنوی شکل گرفته است.
۱. مبنای قرآنی بسیج
قرآن کریم بارها بر ایمان، اخلاص، جهاد و مقاومت تأکید کرده است؛ اصولی که بنیان بسیج را تشکیل میدهند:
- اخلاص در عمل:
«وَما أُمِروا إِلّا لِیَعبُدوا اللَّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ» (1)
بسیجیان با نیت خالص برایآیند.
«بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی یک ملت است؛ آن هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص.» (2)
«لُب و لباب و مظهر خالص و کامل این حرکت هم [حرکتی که از اول انقلاب تا امروز در جهت ایجاد یک بنای رفیع اجتماعی مبتنی بر هدایت دین و انگشت اشاره ی قرآن، در کشور ما انجام می گیرد، تداوم همان حرکت ائمه(علیهم السّلام) است] از اول انقلاب تا حالا، بسیج بوده است.» (3)
- جهاد و مقاومت:
«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ» (4)
بسیج همان صف واحد و استوار در برابر دشمنان است.
«بسیج را نباید در نیروی مقاومت بسیج، خلاصه کرد. نیروی مقاومت بسیج، با فعالیت و ابتکار و حضور خود، مانند لوکوموتیوی است که قطار عظیم بسیج ملت ایران را، به پیش می راند؛ بنابراین دامنه ی بسیج، خیلی وسیعتر از نیرو ی مقاومت بسیج است.» (5)
- ایمان و امید:
«فَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ» (6)
روحیه یأس آفت بسیج است؛ ایمان و امید رمز پیروزی آن.
۲. ویژگیهای لشکر مخلص خدا
- فراگیری مردمی: زن و مرد، پیر و جوان، همه میتوانند بسیجی باشند.
«بسیج یعنی حرکت عظیم ملت ایران، همراه با آگاهی؛ احساس آمیخته ی با عقلانیت؛ حرکت و عمل آمیخته ی با مبنای فکری؛ عمل گرایی همراه با آرمان گرایی و دیدن افق های دوردست.» (7)
«همه اقوام ایرانی، همه اصناف گوناگون ملی در سطوح مختلف فکری از انسانهای نخبه ی برجسته ی ممتاز در میان اهل علم و دانشجویان تا جوان های فعال و پُرشور صحنه های دیگر، همه در بسیج جمع اند.» (8)
- ایثار و فداکاری: بسیجیان آمادهاند جان و مال خود را در راه خدا تقدیم کنند.
«بسیج یعنی: مجموعه ی بهترین عناصر یک کشور.» (9)
- آرمانگرایی همراه با عملگرایی: نگاه به افقهای بلند همراه با حضور در میدان عمل.
- پاسداری از هویت دینی و ملی: بسیج سنگر دفاع از ایمان، فرهنگ و استقلال کشور است.
۳. نقش تاریخی و اجتماعی بسیج
- دفاع مقدس: در جنگ تحمیلی، بسیج با حضور گسترده در جبههها، پیروزیهای بزرگی رقم زد.
«از بزرگترین مسئولیت های یک مجموعه ی بسیج در کشور، این است که از هویّت ملی و دینی پاسداری می کند؛ و باید پاسداری کند.» (10)
- خدمترسانی اجتماعی: پس از جنگ، بسیج در سازندگی، فرهنگ، علم و خدمت به مردم فعال شد.
- حفظ ارزشها: بسیج همواره پاسدار انقلاب و آرمانهای الهی بوده است.
۴. آینده بسیج
- تمدنسازی: بسیج میتواند موتور حرکت جامعه به سوی پیشرفت علمی و فرهنگی باشد.
- پایداری در برابر تهدیدها: در برابر هجمههای فرهنگی و سیاسی، بسیج همچنان سنگر ملت است.
اگر در کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد؛ چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد؛ و الا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. حضرت امام خمینی(ره) (11)
- الهامبخش جهانی: تجربه بسیج ایران میتواند الگویی برای ملتهای دیگر باشد.
هیچ ملت باشرفی، از وجود مجموعه ی بسیجی در درون خود، بی نیاز نیست. (12)
این لشکر، مصداق آیات قرآن درباره جهاد و اخلاص است و اگر روحیه بسیجی در جامعه زنده بماند، هیچ تهدیدی نمیتواند عزت و استقلال ملت ایران را خدشهدار کند.
پی نوشت:
بانوف. دلداری(پژوهشگر، مشاور خانواده، فعال رسانه و فضای مجازی)
