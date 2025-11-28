به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پنجشنبه شب طی بیانیهای به اعدام میدانی دو جوان فلسطینی در کرانه باختری از سوی نظامیان صهیونیست واکنش نشان داد و آن را شدیدا محکوم کرد.
حماس گفت که اعدام دو جوان فلسطینی غیرمسلح «با خونسردی تمام و در حالی که هیچ تهدیدی ایجاد نمیکردند»، صورت گرفته است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام بار دیگر ذهنیت جنایتکارانه حاکم بر رفتار اشغالگران و بیاعتنایی کامل آنها به خون فلسطینیان، خارج از هر گونه قانون و عرف انسانی را آشکار میسازد.»
حماس ضمن تسلیت شهادت دو جوان در جنین و تمامی شهدای ملت فلسطین، تاکید کرد که این جنایت یک رویداد منفرد نیست، بلکه حلقهای جدید در زنجیره نسلکشی و پاکسازی سیستماتیک است که رژیم اشغالگر برای هدف قرار دادن مردم فلسطین در کرانه باختری و در تلاشی مذبوحانه برای اجرای طرح الحاق [کرانه باختری] و آوارهسازی به کار گرفته است.
این جنبش همچنین افزود که لشکرکشی وحشیانه نظامی علیه استانهای کرانه باختری، به ویژه شمال آن، ثابت میکند که گزینه مقاومت، پاسخی طبیعی و مشروع به جنایات و تجاوزات فزاینده رژیم اشغالگر است.
حماس از تودههای مردم فلسطین و تمامی اجزا و نیروهای آن خواست تا برای همبستگی و مقابلهای فراگیر و یکپارچه متحد شوند؛ زیرا این قویترین راه برای بازدارندگی اشغالگر و ناکام گذاشتن طرحهای آن است که سرزمین و مردم فلسطین را هدف قرار داده است.
در پایان بیانیه، این جنبش از جامعه جهانی، نهادهای حقوقی و بشری خواست تا فوراً برای توقف اعدامهای میدانی فزاینده اقدام کنند؛ اعدامهایی که به سیاست رسمی رژیم اشغالگر تبدیل شده و در برابر چشمان جهانیان بدون هیچ بازدارنده یا پاسخگویی انجام میشود.
گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در یورش به جنین، دو جوان فلسطینی را علی رغم تسلیم شدن، به صورت میدانی اعدام کردند.
