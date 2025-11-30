به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنج‌شنبه در شهر جنین در کرانه باختری، دو جوان فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر با شلیک گلوله از نزدیک‌ترین فاصله اعدام شدند.

این دو جوان ۲۶ و ۳۷ ساله که برای حفظ جانشان دست‌هایشان را به بالا برده و لباس‌هایشان را بالا زده بودند تا ثابت کنند هیچ تهدیدی ندارند، هدف گلوله قرار گرفتند.

طبق گزارش‌ها یک بولدوزر نظامی همراه نیروهای صهیونیستی، اجساد آنها را روی زمین کشیده و مورد هتک حرمت قرار داده است و سپس اجساد توسط صهیونیست‌ها ربوده شده است.

این حادثه بازتاب بین المللی گسترده‌ای یافت و برخی منابع عبری این واقعه را «مایه رسوایی اسرائیل» عنوان کردند.

این رسوایی و بازتاب بین‌المللی باعث شد تا نظامیان شلیک‌کننده به این دو جوان برای ارائه توضیح ظاهری مراجعه کنند. اما بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنشی به محل نگهداری این سه نظامی رفته و طی اظهاراتی گفت: باید به این رویه اشتباه پایان داد؛ رویه‌ای که هرگاه یکی از نظامیان ما به یک «خراب‌کار» شلیک می‌کند، بلافاصله برای بازجویی برده می‌شود.

طبق گزارش نشریه عبری یدیعوت آحرونوت با فشارهای بن گویر، سه نظامی اسرائیلی دخیل در اعدام دو جوان فلسطینی در جنین، پس از پایان تحقیقات، آزاد شده‌اند.

در عین حال وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به فرمانده یگان مستعربین (عرب‌نماها) در نیروهای گارد مرزی «اسرائیل» اعلام کرده که به‌خاطر قتل دو جوان فلسطینی توسط نیروهای تحت امرش، ترفیع درجه خواهد گرفت!

