ایران حمله تروریستی پهپادی در خاک تاجیکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۷ آذرماه حمله تروریستی در منطقه شمسالدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان که منجر به کشته شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم و ضمن ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، با دولتهای تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم، بر ضرورت تقویت همکاریهای چندجانبه برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.
