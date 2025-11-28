  1. صفحه اصلی
۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴
ایران حمله تروریستی پهپادی در خاک تاجیکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه امروز حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان را محکوم و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، با دولت‌های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۷ آذرماه حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان که منجر به کشته ‌شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، با دولت‌های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.
 
