خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: آیا ستارۀ دنبالهدار ۳I/ATLAS که در تیر ۱۴۰۴ کشف شد، همان «نجمالآیات» روایتشده در منابع شیعه است و نشانهای از نزدیکی ظهور امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شمار میآید؟
پاسخ:
شیعیان از دیرباز در انتظار تحقق نشانههای ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بودهاند و هر نشانهای در آسمان و زمین میتواند توجه دلدادگان فرج را جلب کند. یکی از نشانههایی که در برخی روایات به آن اشاره شده است، طلوع جرمی آسمانی خاص از مشرق با درخششی چون ماه است که از آن با عنوان «نجمالآیات» یاد شده است. بهتازگی نیز کشف یک دنبالهدار میانستارهای با نام ۳I/ATLAS (۱) بار دیگر این موضوع را به کانون توجه بازگرداند. این نوشتار، با بررسی این پدیده در پرتو روایات، به تحلیل و ارزیابی نسبت آن با نشانههای ظهور میپردازد.
نکتۀ اول: «نجمالآیات» در منابع روایی
در کتابهایی چون «الملاحم و الفتن» (۲) تألیف سید بن طاوس (۵۸۹ ـ ۶۶۴ ق) و «الإرشاد» (۳) اثر شیخ مفید(۳۳۶ یا ۳۳۸ ـ ۴۱۳ ق) روایاتی وجود دارد که بر اساس آنها پیش از ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ستارهای از مشرق طلوع میکند، دارای دنبالهای درخشان است و همچون ماه در شب بدر (نیمه ماه قمری که ماه کاملاً درخشان است) میدرخشد.
در کتاب «الملاحم و الفتن» آمده است که نعیم بن حماد در کتاب «الفتن» درباره «نجمالآیات» از ولید روایت کرده است: «به من خبر رسیده است که ستارهای از سمت مشرق طلوع میکند پیش از خروج مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف). این ستاره دُمی دارد که برای اهل زمین همانند نور ماه در شبِ کامل میدرخشد. سرخیها و ستارگانی که تاکنون دیدهایم، از نشانههای آسمانی (آیات) نیستند. آری، آنچه با عنوان "نجمالآیات" یاد میشود، ستارهای است که در آفاق (آسمانها) در ماه صفر یا یکی از دو ربیع (ربیعالاول یا ربیعالثانی) یا در ماه رجب دیده شده و در حرکت است. در همان زمان، خاقانِ ترکها به حرکت درمیآید و رومیان با پرچمها و صلیبها از او پیروی میکنند» (۴).
در این روایت، به زمان مشاهده این جرم آسمانی نیز اشاره شده است: صفر، ربیعالاول، ربیعالثانی یا رجب (۵)؛ ازاینرو برخی از مفسران و محققان آن را یکی از نشانههای آسمانی ظهور دانستهاند و با عنوان «نجمالآیات» از آن یاد میکنند.
شیخ مفید نیز در کتاب «الإرشاد» به ذکر نشانههای ظهور میپردازد و تصریح میکند برخی از این نشانهها، برای زمان قیام حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند و برخی نیز پیش از قیام رخ میدهند. یکی از آنها که مرتبط با بحث ستارههای دنبالهدار است، این علامت است: «... طلوع ستارهای از مشرق که میدرخشد همانند ماهِ کامل، سپس انحنا پیدا میکند تا جایی که دو طرف آن گویی به هم میرسند و ... » (۶). شیخ مفید پس از ذکر همۀ نشانههای ظهور، به این مطلب نیز اشاره میکند که از میان این حوادث، برخی حتمی هستند و برخی مشروط (و وابسته به شرایط) و خدا داناتر است به آنچه واقع خواهد شد (۷). ایشان مشخص نمیکند این مورد خاص (طلوع ستارهای ...)، از نشانههای حتمی است یا مشروط؛ ازاین رو نمیتوان مستند به کتاب شیخ مفید، «طلوع ستارهای ...» را از نشانههای حتمی ظهور دانست که بهیقین رخ میدهند و با آمدنشان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قیام خواهد کرد.
نکتۀ دوم: ویژگیهای دنبالهدار ۳I/ATLAS
در اوایل تیرماه ۱۴۰۴ شمسی (مطابق با اوایل ژوئیه ۲۰۲۵ م و محرم ۱۴۴۷ ق)، سیستم رصد ATLAS با تلسکوپهای بسیار پیشرفته، یک جرم آسمانی میانستارهای با مسیر هُذلولی در مرز منظومه شمسی کشف کرد که آن را ۳I/ATLAS نامید. این جرم، سومین جرم میانستارهای شناختهشده پس از دو موردی است که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کشف شدند. این ستاره دنبالهدار جدید احتمالاً در ماههای آینده، با تلسکوپهای عادی یا چشم غیرمسلح (بدون تلسکوپ) دیده خواهد شد (۸).
نکتۀ سوم: بررسی انتقادی
ویژگیهایی همچون درخشندگی، داشتن دنباله و زمان کشف در ماه محرم و مشاهدهپذیری در ماههای صفر و ربیع، سبب شده است برخی دنبالهدار ۳I/ATLAS را با نجمالآیات روایتشده تطبیق دهند. با وجود برخی شباهتهای ظاهری، لازم است به چند نکتۀ مهم توجه شود:
۱. سند روایت: روایت نقلشده درباره نجمالآیات، از حیث سندی قوی نیست.
۲. موارد مشابه: در گذشته در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ نیز مواردی مشاهده شدهاند که هر دو اجرام میانستارهای بودند و توجه جهانیان را جلب کردند. بنابراین ظهور یک جرم جدید نمیتواند نشانهای استثنایی دانسته شود. به بیان دیگر، ستارههای دنبالهدار متعددند و نمیتوان بهیقین مشخص کرد این ستاره همان ستارۀ نشانۀ ظهور است.
۳. نشانههای مشروط یا حتمی: در روایاتی که به نجمالآیات و ستاره دنبالهدار اشاره میکنند، تعیین نشده است که این مورد از نشانههای حتمی است یا نه. اما با توجه به روایات دیگر مشخص میشود نشانههای حتمی پنج مورد است و این مورد را دربر نمیگیرد: «ظهور یمانی، خروج سفیانی، ندای آسمانی (صیحه)، کشتهشدن نفس زکیه و فرورفتن (زمینلرزه/ خسف) در منطقه بیداء» (۹). ازاینرو این مورد خاص از نشانههای حتمی نیست و احتمال دارد با تغییر شرایط، اصلاً رخ ندهد یا رخ بدهد، اما ارتباطی با ظهور نداشته باشد.
۴. احتیاط در تطبیق: بزرگان دین بارها دربارۀ تطبیقهای عجولانه و تعیین زمان ظهور هشدار دادهاند. تطبیق نشانهها به تحقیق جامع، جامعنگری روایی و دقت فراوان نیاز دارد و نباید صرف یک یا چند شباهت، قضاوت قطعی ارائه داد.
نتیجه:
با توجه به بررسی روایات و ویژگیهای علمی دنبالهدار سوم در تیرماه ۱۴۰۴ میتوان گفت:
شباهتهایی میان روایت نجمالآیات و ویژگیهای این دنبالهدار جدید به نام ۳I/ATLAS وجود دارد؛ از جمله دنبالهداربودن، درخشش مانند ماه و احتمال رؤیت در صفر یا ربیع، اما ازآنجاکه سند روایت قوی نیست و نمونههای مشابه در گذشته نیز ثبت شدهاند، نمیتوان این جرم را بهیقین همان نجمالآیات دانست؛ ازاینرو این پدیده را باید با احتیاط تحلیل کرد و نباید آن را نشانه حتمی ظهور برشمرد. با این حال، ما بیآنکه ظهور را نزدیک یا دور بدانیم، امیدواریم نزدیک باشد و همواره خود را آماده تحقق آن نگه میداریم.
پینوشتها:
۱. به معنای سومین جرم میانستارهای که سیستم تلسکوپی اطلس کشف کرده است. توضیح بیشتر اینکه: «I» مخفف «Interstellar» به معنای جرم میانستارهای است و «ATLAS» نام سیستم رصد آمریکایی است؛ مخفف «Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System» (سامانۀ هشدار آخر برای برخوردهای سیارکی با زمین). این سامانه شامل چند تلسکوپ پیشرفته است که هدف اصلی آن، کشف سریع اجرام نزدیکشونده به زمین است (مانند دنبالهدارها، سیارکها و اجرام میانستارهای).
۲. سید بن طاوس؛ الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر (عجل الله تعالی فرجه)؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۹۸ ق، ص ۴۶.
۳. شیخ مفید؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۳۶۸.
۴. «فِیمَا ذَکَرَهُ نُعَیْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِی کِتَابِ الْفِتَنِ مِنْ نَجْمِ الْآیَاتِ. حَدَّثَنَا نُعَیْمٌ، عَنِ الْوَلِیدِ، قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ: یَطْلُعُ نَجْمٌ مِنَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَهْدِیِّ، لَهُ ذَنَبٌ یُضِیءُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ کَإِضَاءَهِ الْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ. قَالَ الْوَلِیدُ: وَالْحُمْرَهُ وَالنُّجُومُ الَّتِی رَأَیْنَاهَا لَیْسَتْ بِالْآیَاتِ؛ إِنَّمَا نَجْمُ الْآیَاتِ نَجْمٌ یَتَقَلَّبُ فِی الْآفَاقِ فِی صَفَرٍ أَوْ فِی رَبِیعَیْنِ أَوْ فِی رَجَبٍ. وَعِنْدَ ذَلِکَ یَسِیرُ خَاقَانُ بِالْأَتْرَاکِ، یَتْبَعُهُ رُومُ الظَّوَاهِرِ بِالرَّایَاتِ وَالصُّلُبِ» (سید بن طاوس؛ الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر (عجل الله تعالی فرجه)؛ ص ۴۶).
۵. ترتیب ماههای قمری (هجری قمری) به این شرح است: محرم، صفر، ربیعالاول، ربیعالثانی (یا ربیعالآخر)، جمادیالاول، جمادیالثانی (یا جمادیالآخر)، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیالقعده، ذیالحجه.
۶. «.... وَطُلوعُ نَجْمٍ بِالمَشْرِقِ یُضِیءُ کَما یُضِیءُ القَمَرُ، ثُمَّ یَنْعَطِفُ حَتّی یَکادَ یَلْتَقِی طَرَفاهُ ... » (شیخ مفید؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ ج ۲، ص ۳۶۸).
۷. شیخ مفید؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ ج ۲، ص ۳۷۰.
۸. برای مطالعه بیشتر، ر. ک به: سایت آسوشیتد پرس (The Associated Press)؛
۹. برای نمونه: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْیَمَانِیُّ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ الصَّیْحَهُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّهِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَیْدَاءِ» (شیخ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ تهران: اسلامیه، ۱۳۹۵ ق، ج ۲، ص ۶۵۰).
نظر شما