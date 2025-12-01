آیا تورات تحریف شده است؟ پاسخ قرآن را اینجا ببینید!

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: نظر قرآن درباره تحریف لفظی در تورات چیست؟ برخی میگویند دلیل قرآنی نداریم که یهود تورات را تحریف لفظی کردهاند و آیات قرآن فقط ناظر به تحریف معنوی است نه لفظی، آیا این دیدگاه درست است؟ آیا برای تحریف لفظی تورات، آیهای مورد استناد وجود دارد؟ ما دربارۀ قرآن تحریف معنوی را قبول داریم، ولی تحریف لفظی را قبول نداریم؛ آیا تورات هم از نظر قرآن چنین است؟
پاسخ:
کتاب مقدس یهودیان متشکل از ۲۴ کتاب است که در سه بخش مختلف تورات، نبئیم (انبیاء) و کتوبیم (نوشتهها) دستهبندی شدهاند. بخش تورات دارای پنج کتاب یا «سِفر»، بخش نبئیم دربرگیرندۀ نه کتاب و بخش کتوبیم ده کتاب دارد. یهودیان حرف ابتدای این سه بخش را کنار هم گذاشتهاند و سرواژۀ «تَنَک» را ساختهاند؛
البته چون حرف «ک» در زبان عبری در آخر کلمه به شکل «خ» تلفظ میشود، از آن با عنوان «تَنَخ» یاد میکنند. هرچند «تورات» تنها نام یک بخش از بخشهای سهگانه این کتاب است، گاه از کل این کتاب نیز با عنوان «تورات» یاد میشود؛ چنانکه مسیحیان از همین کتاب با عنوان «عهد قدیم» یاد میکنند. به باور یهودیان، کتابهای پنجگانۀ تورات را خداوند نوشته و به حضرت موسی (علیه السلام) داده است (۱).
«سامریان» ـ اقلیتی در میان یهودیان ـ فقط بخش تورات از تنخ را الهی میدانند و معتقدند کتابهای دو بخش دیگر را «عزرای ملعون» جعل کرده است (۲).
تورات از نگاه قرآن
در قرآن دهها مرتبه از تورات با نامهایی همچون «توراه»، «صحف»، «الواح»، «ذکر»، «ما بین یدیه» و «ما أوتی موسی» یاد شده است. از نگاه قرآن، تورات به صورت الواح و طی چهل شب بر حضرت موسی (علیه السلام) نازل شد (۳). خداوند این کتاب را به حضرت عیسی (علیه السلام) یاد داد و ایشان مصدق این کتاب بود (۴). قرآن، تورات را «امام» (۵) و دارای هدایت، نور، بصیرت، رحمت، موعظه و تفصیل هر چیزی معرفی میکند (۶). تورات دربرگیرندۀ برخی احکام الهی (۷)، نشانههای حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و بشارتهای آمدن ایشان است (۸). قرآن خود را تصدیقکنندۀ تورات و البته «مُهَیمِن» بر آن میداند (۹).
تحریف لفظی تورات از نگاه قرآن
درباره «تحریف لفظی» تورات از نگاه قرآن میان دانشمندان مسلمان اختلاف است (۱۰)؛ مشهور متأخران معتقدند قرآن به تحریف لفظی تورات اشاره کرده است؛ از سوی دیگر برخی معتقدند هیچ آیهای از آیات قرآن دال بر تحریف لفظی این کتاب نیست و قرآن طرفدار «تحریف معنوی» تورات از سوی یهودیان است (۱۱).
موافقان معتقدند که قرآن آشکارا از تحریف «کلام خدا» از سوی یهودیان خبر داده است: ﴿یَسْمَعُونَ کَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ﴾ (۱۲)؛ بهویژه اینکه آشکارا گفته است آنان کتابهایی را با دست خود نوشتند و به دروغ به خدا نسبت دادند: ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ اَلْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمّٰا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمّٰا یَکْسِبُونَ﴾: پس وای بر کسانی که با دستهاشان نوشتهای را مینویسند، سپس میگویند این [نوشته] از سوی خداست. تا با این [کار زشت و خائنانه] بهایی ناچیز به دست آورند؛ پس وای بر آنان از آنچه دستهاشان نوشت و وای بر آنان از آنچه به دست میآورند (۱۳).
اما مخالفان میگویند بر اساس قرآن، یهودیان برخی از مطالب کتاب خود را «کتمان» (۱۴) و پنهان کردند (۱۵)؛ اما منظور از «تحریف» در برخی آیات، تحریف معنوی است و در برخی دیگر از آیات، مشخص نیست مراد از «کتاب»، تورات باشد و شاید کتاب دیگری قصد شده است (۱۶).
دلایل تحریف لفظی تورات
با قطعنظر از اینکه آیا قرآن از تحریف لفظی تورات خبر داده است یا نه، بررسی تورات کنونی نشان میدهد این کتاب نمیتواند الهی و آسمانی باشد و درنهایت فقط برخی از مطالب تورات اصلی در آن باقی مانده است. وجود مطالب عقلستیز، تناقضها، خطاها، مطالبی که مشخص است پس از حضرت موسی اضافه شدهاند (۱۷) و ... در این کتاب، نشاندهندۀ تحریف لفظی این کتاب هستند.
حتی برخی معتقدند این کتاب تحریف نشده است، بلکه تبدیل شده است. فرق «تحریف» با «تبدیل» در این است که در تحریف، اصل کتاب الهی است و بعد عباراتی از آن تغییر داده یا حذف میشود یا به آن افزودهاند؛ اما در تبدیل، کتاب الهی از بین میرود و کتاب کنونی را از اساس بشر نوشته است، اما به خدا نسبت میدهد. بر اساس نظریۀ «تبدیل»، کتاب کنونی تنها دربرگیرندۀ برخی از مطالب کتاب الهی است.
خبر گمشدن تورات که آشکارا در تنخ آمده است(۱۸)، اخبار تاریخی مبنی بر اینکه عزرا کتاب مقدس را بعد از نابودی آن در حملۀ نبوکدنصر و اسارت بابلی دوباره نوشت (۱۹)، وحدت رویه در نگارش همۀ کتابهای تنخ با وجود انتساب آنها به نویسندگان مختلف و زمانها و مکانهای گوناگون، تحقیقات اخیر مبنی بر اینکه تورات کنونی از کنارهمگذاشتن مطالب دستکم چهار منبع یهوهای، الوهیمی، کاهنی و تثنیهای شکل گرفته و ... همگی مؤیّد تبدیل تورات هستند (۲۰).
نتیجه:
درباره اینکه قرآن از «تحریف لفظی» تورات خبر داده یا نه، میان دانشمندان مسلمان اختلاف است. موافقان معتقدند قرآن آشکارا گفته است یهودیان کتابهایی را با دست خود نوشتند و به دروغ آن را به خدا نسبت دادند و منظور از این کتابها همین تَنَخ کنونی است؛ اما مخالفان معتقدند در آیات نشاندهندۀ «تحریف کتاب از سوی یهودیان» یا منظور از تحریف، تحریف معنوی است نه تحریف لفظی، یا مراد از کتاب، تورات نیست. با قطعنظر از اینکه قرآن به تحریف لفظی تنخ اشاره میکند یا نه، بررسی تنخ نشان میدهد این کتاب نمیتواند الهی باشد.
پینوشتها:
۱. «و خداوند به موسی گفت: "نزد من به کوه بالا بیا، و آنجا باش تا لوحهای سنگی و تورات و احکامی را که نوشتهام تا ایشان را تعلیم نمایی، به تو دهم:» (سِفر، خروج ۲۴: ۱۲).
۲. محمدعلی طباطبایی؛ «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی»؛ پژوهشهای ادیانی، ۱۳۹۵ ش، ش ۷، ص ۱۱ ـ ۱۳.
۳. بقره: ۵۳؛ اعراف: ۱۴۵ و ۱۵۰ و ۱۵۴.
۴. آلعمران: ۴۸ و ۵۰.
۵. هود: ۱۷.
۶. مائده: ۴۴؛ قصص: ۴۳؛ انعام: ۱۵۴؛ اعراف:۱۴۵.
۷. مائده: ۴۳.
۸. اعراف: ۱۵۷؛ فتح: ۲۹.
۹. مائده: ۴۸.
۱۰. محمدعلی طباطبایی و ...؛ «تاریخگذاری صریحترین روایات حاکی از تحریف بایبل»؛ مطالعات فهم حدیث، ۱۳۹۸ ش، دوره ۶، ش ۱۱، ص ۱۰۴.
۱۱. محمدعلی طباطبایی و ...؛ «تاریخ تطبیقی انگاره تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهلسنت»؛ پژوهشهای تفسیر تطبیقی، دوره ۵، ش ۱۰، ۱۳۹۸ ش، ص ۳۰۰.
۱۲. بقره: ۷۵.
۱۳. بقره: ۷۹.
۱۴. بقره: ۱۷۴.
۱۵. محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدویراد؛ «تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی اسلامی»؛ فصلنامۀ تاریخ اسلام، ۱۳۹۷ ش، ش ۷۴، ص ۱۳۸.
۱۶. محمدحسین فاریاب؛ «تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن»؛ معرفت، آبان ۱۳۸۸ ش، ش ۱۴۳، ص ۱۳۷ ـ ۱۵۳. حسین توفیقی؛ تفسیر پنج موضوع قرآنی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۵ ش، فصل پنجم: «تحریف کَلِم؛ اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در قرآن»، ص ۱۲۷.
۱۷. ر. ک به: باروخ اسپینوزا؛ «مصنف واقعی اسفار پنجگانه»؛ ترجمۀ علیرضا آلبویه؛ هفتآسمان، دوره ۱، ش ۱، خرداد ۱۳۷۸ ش، ص ۸۹ ـ ۱۰۳.
۱۸. دوم تواریخ، ۳۴: ۸ ـ ۲۰.
۱۹. برای نمونه، در تنخ از عزرا با عنوان «کاتب کامل شریعت خدای آسمان» یاد شده است (عزرا ۷: ۱۲).
۲۰. ر. ک به: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی ـ مسیحی؛ تهران: سمت، ۱۳۹۶ ش.
نظر شما