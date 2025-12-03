تحلیل تفاوت آیات آفرینش: شش روز یا هشت؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: آفرینش آسمان و زمین در هشت روز بود یا شش روز؟ در آیه چهارم از سوره سجده و هفت آیه دیگر گفته شده: «فِی سِتَّهِ أَیَّام» یعنی در شش روز آفریده شده است، اما در آیات ۹ تا ۱۲ سوره فصلت آمده که زمین و آسمان در هشت روز آفریده شد؛ البته عدد ۸ آشکارا در قرآن نیامده و از جمع اعداد موجود در این آیه محاسبه شده است. آیا قرآن درباره مدت آفرینش آسمان و زمین دچار تناقضگویی شده است؟
قرآن در آیه ۸۲ سوره نساء یکی از نشانههای الهی بودن خود را نداشتن اختلاف و تناقض دانسته است. برخی در مقام نقد این آیه گفتهاند: «مطابق برخی از آیات آسمانها و زمین در شش روز خلق شدند، اما آیات دیگر از آفرینش آسمانها و زمین در هشت روز خبر دادهاند! همانطور که مشخص است این آیات باهم اختلاف دارند و قابلجمع نیستند.»
تناقض چیست؟
اگر دو گزاره نتوانند همزمان هردو راست یا همزمان هردو دروغ باشند، متناقض محسوب میشوند. (۱) البته تشخیص تناقض آسان نیست و برای اینکه دو گزاره واقعاً متناقض باشند، باید در جنبههای مختلفی مثل موضوع، محمول، شرط، زمان، مکان و... با یکدیگر یکسان باشند. (۲) برای نمونه، دو گزاره «من ظرفها را در دو ساعت شستم» و «من ظرفها و لباسها را در سه ساعت شستم» باهم متناقض نیستند؛ چراکه موضوع این دو باهم متفاوت است.
چرایی متناقض نبودن آیات قرآن درباره مدتزمان آفرینش آسمانها و زمین
در راستای بررسی این اشکال بیایید آیات ۹ تا ۱۲ سوره فصلت را باهم بخوانیم:
﴿قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ اَلْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدٰاداً ذٰلِکَ رَبُّ اَلْعٰالَمِینَ * وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ مِنْ فَوْقِهٰا وَ بٰارَکَ فِیهٰا وَ قَدَّرَ فِیهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِی أَرْبَعَهِ أَیّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِینَ * ثُمَّ اِسْتَویٰ إِلَی اَلسَّمٰاءِ وَ هِیَ دُخٰانٌ فَقٰالَ لَهٰا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِیٰا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قٰالَتٰا أَتَیْنٰا طٰائِعِینَ * فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ أَوْحیٰ فِی کُلِّ سَمٰاءٍ أَمْرَهٰا وَ زَیَّنَّا اَلسَّمٰاءَ اَلدُّنْیٰا بِمَصٰابِیحَ وَ حِفْظاً ذٰلِکَ تَقْدِیرُ اَلْعَزِیزِ اَلْعَلِیمِ﴾؛ «بگو: آیا شما به آنکس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار میدهید!؟ او پروردگار جهانیان است! او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدّر فرمود، ـ اینها همه در چهار روز بود ـ درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان! سپس به آفرینش آسمان پرداخت، درحالیکه بهصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: "بیایید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه" آنها گفتند: "ما از روی طاعت میآییم" در این هنگام آنها را بهصورت هفتآسمان در دو روز آفرید ... .»
مطابق این آیات، خداوند زمین را در دو روز، کوهها، برکات روی زمین و مواد غذایی را در چهار روز و آسمانهای هفتگانه را در دو روز آفرید و این یعنی آفرینش آنها رویهمرفته هشت روز طول کشید.
این در حالی است که مطابق برخی دیگر از آیات قرآن، خداوند آسمانها و زمین را در شش روز (۳) آفریده است:
﴿إِنَّ رَبَّکُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ… ﴾؛ «پروردگار شما، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید ... .» (۴)
﴿وَ هُوَ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ...﴾؛ «او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید ... .» (۵)
اما برخلاف تصور برخی، آیات هشت روز، با آیات شش روز، باهم اختلافی ندارند و متناقض نیستند؛ چراکه موضوع آنها باهم متفاوت است و یکی از شرایط تناقض «وحدت موضوع» است. توضیح آنکه در آیات سوره فصلت اولاً اصلاً اسمی از آفرینش آسمانها نیامده و منظور از «فَقَضٰاهُنَّ» هفتتا کردن آسمان است؛ یعنی آسمان قبلاً خلق شده بود، اما خداوند با تبدیل آن به هفتآسمان، خلقت آنها را تکمیل کرده و به پایان رسانده است؛ (۶) ثانیاً در این آیات افزون بر زمین، به کوهها، برکات و مواد غذائی روی زمین نیز اشاره شده و هشت روز برای آفرینش همه این امور و هفتتا شدن آسمان است؛ بنابراین، آفرینش آسمانها و زمین در شش روز بوده است، اما آفرینش زمین، کوهها، برکات و مواد غذایی و همچنین هفتتا شدن آسمان در هشت روز بوده است.
برخی به گونه دیگری به این شبهه پاسخ داده و گفتهاند: چهار روز شامل دو روز آفرینش خود زمین نیز میشود و درنتیجه، مجموع روزها شش میشود و نه هشت؛ پس هیچ تناقضی وجود ندارد. مشابه این تعبیر در زبان عربی و حتی زبان فارسی نیز وجود دارد. برای نمونه گفته میشود: از تهران تا مکه ده روز و تا مدینه یازده روز طول میکشد. همانطور که مشخص است یازده روز تا مدینه شامل آن ده روز تا مکه نیز میشود؛ یعنی از تهران تا مکه ده روز و از مکه تا مدینه یک روز. (۷)
نتیجهگیری:
ازجمله شرایط تناقض (۸) دو گزاره، وحدت آن دو در موضوع است؛ پس اگر موضوع دو گزاره باهم متفاوت باشد باهم متناقض نیستند. دقیقاً به همین دلیل بین آیات حاکی از شش روز با آیات حاکی از هشت روز اختلاف و تناقضی وجود ندارد؛ زیرا موضوع آیات حاکی از شش روز، فقط آفرینش آسمانها و زمین تنها است؛ اما موضوع آیات حاکی از هشت روز، اولاً آسمانها، زمین و کوهها و برکات روی زمین هستند؛ نهفقط آسمانها و زمین تنها؛ ثانیاً این آیات درباره «قضاء» آسمانها به معنای هفتتا شدن آنها است؛ نه «خلق» آنها.
پینوشتها:
۱. مظفر، محمدرضا، المنطق، انتشارات اسماعیلیان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۴ ش، ص ۱۵۷: «تناقض القضایا اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخری کاذبه.»
۲. سلطانی بیرامی، اسماعیل، اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف و نقد شبهات، قم، موسسه امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۶ ش، ص ۱۰۹.
۳. در روایتی از امام باقر علیهالسلام آمده است که مراد از «سته ایام»، «سته اوقات» است. (قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ ش، ج۱، ص ۲۳۶)
۴. سوره اعراف، آیه ۵۴.
۵. سوره هود، آیه ۷؛ سوره یونس، آیه ۳ و سوره حدید، آیه ۴.
۶. طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، اربد اردن، دار الکتاب الثقافی، چاپ اول، ۲۰۰۸ م، ج۵، ص ۴۲۲؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بیتا، ج۹، ص ۱۱۱.
۷. زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۹۱؛ مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ۱۰، ۱۳۷۱ ش، ج ۲۰، ص ۲۲۴.
۸. شاعری شرایط تناقض را در قالب دو بیت به شعر درآورده است: «در تناقض هشت وحدت شرط دان * وحدت موضوع و محمول و مکان / وحدت شرط و اضافه، جزء و کل * قُوّه و فِعل است در آخِر زمان»
نظر شما