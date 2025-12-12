زمان شکل گیری جنسیت در قرآن

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: قرآن، نر یا ماده شدن جنین را بعد از مرحله علقه بیان میکند. (سوره قیامت آیه ۳۷ تا ۳۹) در روایات نیز همینطور آمده که بعداز این مراحل، جنسیت توسط فرشته معین میشود؛ درصورتیکه این ادعا ازنظر علم کاملاً نادرست است؛ زیرا بر اساس علم، تعیین جنسیت بهمحض تشکیل سلول تخم، مشخص است. آیا این ایراد پاسخی دارد یا به قرآن وارد است؟
یکی از محورهای مهم و قابلتوجه در آیات قرآن کریم، موضوع پیدایش و آفرینش جنین است که بهعنوان نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گردیده، موضوعی که در دانش جنینشناسی نیز با همه پیشرفتهایش، هنوز بسیاری از رازها و معماهای ناگشوده پیرامونش باقی مانده است. خدای سبحان در آیات متعدد با بیانی شیوا و عبارات رسا به این موضوع پرداخته است. ازجمله آیاتی که به این موضوع اشاره دارد، آیات ۳۷ تا ۳۹ سوره مبارکه قیامت هست؛ برخی شبهه کردهاند که قرآن در این آیات، تعیین جنسیت جنین را بعد از مرحله علقه دانسته، درحالیکه جنسیت جنین بهمحض تشکیل جنین مشخص میشود که در ادامه با بررسی آیات مزبور، این مسئله تبیین خواهد شد.
«خلق» جنسیت و «جعل» جنسیت
قرآن کریم در دودسته از آیات، به موضوع تعیین جنسیت جنین پرداخته است:
دسته اول؛ آیاتی که زمان «خَلْق» جنسیت جنین در آنها بیان شده است. ازجمله آیات ۴۵ و ۴۶ سوره نجم: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَینِ الذَّکرَ وَالْأُنثَی * مِن نُّطْفَهٍ إِذَا تُمْنَی.» واژه «خَلْق» به معنای اصل ایجاد و اصل وجود چیزی است. (۱) در این آیات زمان خلق جنسیت جنین همان لحظه لقاح و تشکیل سلول تخم عنوان گردیده؛ زیرا میفرماید: «از نطفه، آنگاهکه در رحم میریزد» یعنی همان لحظه اولیه ترکیب اسپرم و تخمک.
دسته دوم؛ آیاتی هستند که زمان «جَعْل» جنسیت را تبیین میکنند که آیات موردبحث در سوره قیامت ازجمله این دسته هست. واژه «جَعْل» به معنای بروز کیفیات و درباره خواص و آثار و کیفیاتی است که به دنبال خلق چیزی وجود پیدا میکند. (۲) در این آیات زمان جعل جنسیت جنین (زمانی که آلت جنسی خارجی آن شروع به تمایز یافتن مینماید) بعد از مرحله علقه عنوان گردیده است؛ (۳)
بنابراین بعد از مرحله علقه است که آثار جنسی و اعضای تناسلی جنین رشد مییابد. با این وصف این آیه در مقام تعیین زمان جنسیت جنین نیست، بلکه به زمان بروز آثار و نشانههای جنسی اشاره دارد؛ نکتهای که از دیدگاه علم پزشکی نیز مورد تائید است؛ بر اساس منابع معتبر پزشکی، در طی ماه سوم بارداری، صورت جنین بیشتر شکل انسانی به خود میگیرد و اعضاء تناسلی خارجی به حدی از رشد میرسند که در هفته دوازدهم میتوان جنسیت جنین را از ظاهر تشخیص داد. قرآن مرحله «خلقت» جنس جنین را پس از مرحله «تسویه» و شکلگیری قرار داده است؛ و این همان زمانی است که مرحله مضغه و تسویه، در سهماهگی کامل میشود. (۴)
مرجع ضمیر «منه»
البته همه این مطالب در صورتی است که ضمیر «منه» در آیه را به «نطفه و منی» برگردانیم، اما بسیاری از مفسرین، ضمیر در «منه» را به انسان برگرداندهاند؛ یعنی: «از انسان دو صنف درست کرد، یکی نر و دیگری ماده» (۵) که در این صورت اساساً آیه در مقام بیان مراحل خلقت جنین نیست و از موضوع بحث خارج است.
نتیجهگیری:
طبق نظر بسیاری از مفسرین ضمیر «منه» در آیه، به انسان برمیگردد که در این صورت آیه اساساً در مقام بیان مراحل خلقت جنین نیست؛ اما در صورتی هم که ضمیر به «منی» برگردد، آیه شریفه زمان جعل جنسیت جنین را بعد از مرحله علقه عنوان کرده است و با توجه به معنای واژه «جعل» که دلالت بر بروز و ظهور کیفیات و آثار دارد، مقصود از آن، مرحلهای است که نشانههای جنسی و آلت تناسلی جنین شروع به تمایز مییابد، کما اینکه این مطلب ازنظر علم پزشکی هم مورد تائید است.
پینوشتها:
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ایران-تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش، چاپ سی و دوم، ج ۵، ص ۱۴۵
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ایران-تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش، چاپ سی و دوم، ج ۵، ص ۱۴۵
۳. رضایی حسین، خیراللهی زهرا، بررسی انتقادی شبهات کتاب نقد قرآن، پیرامون آیات مربوط به جنینشناسی، پژوهشهای قرآن و حدیث، سال پنجاه و یکم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، ص ۲۳۰
۴. حیدری نسب محمدباقر، دفاع از قرآن در رد کتاب نقد قرآن، ایران-قم، فرشتگان فردا، ۱۳۹۶ ش، چاپ اول، ص ۱۰۳
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت - لبنان، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۵۲ ش، ج ۲۰، ص ۱۱۵
