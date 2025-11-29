بررسی »صفات مؤمن« در نماز جمعه شیعیان استان غزنی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین علیزاده مالستانی، خطیب نماز جمعه منطقه «قلعه شهاده» استان غزنی افغانستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۷ آذر) به بررسی برخی از صفات مؤمن در آیات قرآن کریم پرداخت.

وی اولین صفتی که برای مؤمن ذکر کرد، شب‌خیزی و خواندن نماز شب بود که انسان را به مقامات بالا و خلق پسندیده می رساند.

علیزاده مالستانی «یکتا پرستی خالصانه» را از دیگر صفات مومن دانست و گفت: مومن هر عملی را که انجام می دهد، فقط برای خدا است، اگر برای ریا کاری و یا ارضای نفسانی و با انگیزه دیگر باشد، غیر خالص و بی ارزش است.

این استاد حوزه علمیه در ادامه بیان صفات مؤمن گفت: مومن اگر ببیند کسی به کارهای بیهوده و بی‌ارزش مشغول است، نه با اوخشونت می کند و سخن تند می‌گوید و نه کنارش قرار می گیرد و همراهیش می‌کند، بلکه بزرگوارانه از او می گذرد و با در افتادن با او شخصیت خود را خورد نمی کند.

خطیب نماز جمعه غزنی «تسلیم محض پروردگار» بودن را دیگر صفت مؤمن از نظر قران دانست و تأکید کرد: مانند حضرت ابراهیم و اسماعیل که به قربانی کردن اسماعیل تسلیم محض پروردگار شدند و در عین حال از خداوند در خواست کرد که به او توفیق دهد که بیشتر تسلیم خداوند باشد و ازنسل و ذریه اش نیز مردمی باشند که تسلیم پرودگار باشد.

استاد علیزاده مالستانی دیگر صفت برجسته مؤمن را «اعتقاد جازم نسبت به اصول دین و فروع دین» دانست و ادامه داد: مثلاً ممکن نیست انسان اعتقاد قطعی به روز حساب داشته باشد، و همواره آن روز را در خاطر داشته و به یاد آن باشد و در عین حال پاره‌ای گناهان را مرتکب شود. چنین کسی نه تنها مرتکب گناه نمی‌شود بلکه از ترس، به آنچه خداوند آن را ممنوع کرده نزدیک هم نمی شود.

