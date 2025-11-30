به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» با ابتکار معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر برگزار می‌شود. این نشست با هدف واکاوی ابعاد حقوقی و اجتماعی مهریه و بررسی شکاف میان قوانین موجود و واقعیت‌های جاری جامعه برنامه‌ریزی شده است.

در این رویداد علمی، دکتر خدیجه برزگر (عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مطالعات زنان) و دکتر سیده فاطمه هاشمی (عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر گروه حقوق خصوصی و وکیل پایه‌یک دادگستری) به ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود خواهند پرداخت. همچنین محمدمهدی میرزائی (پژوهشگر دوره دکتری) دبیری نشست را بر عهده خواهد داشت.

نشست به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود و برای شرکت‌کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

این برنامه روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه ادیان و مذاهب، سالن امام موسی صدر برگزار می‌گردد.

لینک حضور در جلسه آنلاین:

https://B2n.ir/n91670

نام کاربری: نام و نام خانوادگی

رمز عبور: 22

