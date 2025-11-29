به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر «مصطفی جعفرطیار» سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب به همراه جمعی از مسئولان این دانشگاه در خبرگزاری ابنا در شهر قم، حضور پیدا کردند.

آنها ضمن بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری طی جلسه ای دوجانبه با حضور مدیران بخش های مختلف ابنا به بررسی زمینه های همکاری های دو جانبه پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی تسخیری معاون ارتباطات و بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه اظهار کرد: یکی از قضایای مهم که که کمتر به آن پرداخته می شود، موضوع رسانه بین المللی است. آیت الله تسخیری در طول حیات خود با نگاه بین المللی که داشت به موضوع رسانه توجه می کرد و در دوره ایشان، خبرگزاری تقریب با رویکرد بین المللی در ابتدای دهه هشتاد شمسی افتتاح شد.

وی ادامه داد: رسانه ای همچون خبرگزاری ابنا که پشتیبان آن آموزه های اهل بیت(ع) است، جایگاه والایی دارد. این خبرگزاری نه فقط صدای مجمع جهانی اهل بیت(ع) بلکه صدای نظام اسلامی می باشد و حضور آیت الله رمضانی در منصب دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با توجه به تجربه بین المللی که وی دارد، فرصتی برای ارتقای خبرگزاری ابنا می باشد. تقویت دفاتر و رابطان بین المللی برای تقویت هر چه بیشتر این خبرگزاری، مهم و موثر است.

معاون ارتباطات و بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: خبرگزاری ابنا دارای ویژگی خاصی است که آن ویژگی، مرتبط بودن با فرهنگ اهل بیت(ع) می باشد. دانشگاه ادیان و مذاهب، متخصصان زیادی دارد که خبرگزاری ابنا می تواند از ظرفیت آنها در نشست ها و میزگردهای تخصصی استفاده کند. از خداوند مسئلت داریم که دانشگاه ادیان و مذاهب و خبرگزاری ابنا را یاری دهد که در قالب یک مجموعه برای تحقق اهداف نظام اسلامی، گام بردارند.

تداوم تعاملات دانشگاه ادیان و خبرگزاری ابنا

جعفر فخرآذر رئیس اداره کل ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت رسانه اظهار کرد: در اهمیت رسانه باید گفت که اگر حادثه عظیمی همچون کربلا، رسانه نداشت، در آنجا می ماند.

وی، دانشگاه ادیان و مذاهب را دارای ارتباط خوبی با خبرگزاری ابنا دانست و تصریح کرد: امیدواریم که این ارتباط هر روز قوی تر شود. اخبار دانشگاه ادیان و مذاهب توسط خبرگزاری ابنا، پوشش داده می شود. ظرفیت تحصیل در رشته های مرتبط با رسانه در دانشگاه ادیان و مذاهب برای علاقه مندان وجود دارد.

رئیس اداره کل ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب خاطرنشان کرد: به صورت مستمر هیئت هایی از کشورهای مختلف و سفرای خارجی با سفر به شهر قم در دانشگاه ادیان و مذاهب، حضور پیدا می کنند، ما در این دانشگاه آمادگی داریم که فرصت مصاحبه های اختصاصی با این مهمانان را به خبرنگاران خبرگزاری ابنا بدهیم.

