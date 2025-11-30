به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق، تأکید کرد: گزارش‌های کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد به‌روشنی نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در بحرین دیگر قابل پنهان‌سازی یا بزک‌کردن نیست.

وی افزود: مواردی همچون شکنجه برای گرفتن اعتراف، محاکمه قربانیان براساس اعترافاتِ تحت شکنجه، هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر و مخالفان از طریق بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، سلب تابعیت و ناپدیدسازی قهری، همگی واقعیت‌هایی هستند که نهادهای بین‌المللی مستقل آن‌ها را ثبت و تأیید کرده‌اند.

الدیهی همچنین گفت: هزینه‌هایی که حکومت برای شرکت‌های روابط‌عمومی صرف می‌کند یا نهادهای صوری‌ای که برای دفاع از خود ایجاد می‌کند، هیچ‌یک نمی‌تواند این واقعیت‌ها را تغییر دهد.

وی تأکید کرد: تنها راه بازسازی چهره کشور، یک راه‌حل سیاسی جدی و مورد قبول مردم، آزادی زندانیان سیاسی، توقف نقض حقوق بشر و مجازات عاملان آن است؛ مسیری که به گفته او می‌تواند آینده‌ای عادلانه و باثبات برای مردم بحرین رقم بزند.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

