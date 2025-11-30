به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمود تنها» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در گفت‌وگویی از آغاز برنامه های هفته قرآن، عترت و نماز در مدارس استان خبر داد و اظهار کرد: برنامه های این هفته تا ۱۴آذر ماه با شعار «هر مدرسه یک هیئت دانش‌آموزی؛ هر دانش‌آموز یک مسئولیت الهی» برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر نقش این هفته در ترویج معارف قرآنی، گفت: برنامه‌ها با مشارکت فعال دانش‌آموزان اجرا می‌شود تا مدارس به پایگاه‌های ترویج فرهنگ قرآنی و دینی تبدیل شوند.

تنها، مهم‌ترین هدف برگزاری برنامه های هفته قرآن، عترت و نماز راتقویت باورهای دینی و هویت فرهنگی ـ اسلامی دانش‌آموزان اعلام کرد و افزود: برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات فرهنگی، برنامه‌های هنری و نشست‌های معرفتی از مهم‌ترین فعالیت‌های این هفته است.

وی ضمن تشریح عناوین روزهای هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز در مدارس مازندران یادآورشد: شنبه ۸ آذر باعنوان قرآن؛ مدرسه زندگی نامگذاری شده و برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله آموزشگاهی و آزمون سراسری تفسیر قرآن کریم از مهم‌ترین فعالیت های این روز بوده است.

معاون آموزش و پرورش مازندران، بابیان اینکه یکشنبه ۹ آذر به نام صحیفه سجادیه؛ راهنمای زندگی مزین شده که آزمون سراسری صحیفه سجادیه در این روز برگزار می‌شود، افزود: دوشنبه ۱۰ آذر باعنوان نهج البلاغه؛ سبک زندگی نامگذاری شده و برگزاری آزمون سراسری نهج البلاغه و برپایی محافل انس با قرآن و عترت در مدارس و مراکز دارالقرآن از جمله برنامه‌های این روز است.

وی با یادآوری نام روز سه‌شنبه ۱۱ آذر با عنوان انتظار فرج؛ امید زندگی، گفت: آزمون سراسری گفتمان مهدوی و برنامه‌های «سه‌شنبه‌های مهدوی» در این روز برگزار خواهد شد.

تنها با بیان اینکه روز چهارشنبه ۱۲ آذر به روز مسجد؛ کانون زندگی مزین شده، اضافه کرد:برگزاری آزمون سراسری احکام، نقش‌آفرینی در فعالیت‌های مساجد و آغاز پیش اجلاس‌های نماز مرحله آموزشگاهی از جمله فعالیت های این روز است.

معاون آموزش و پرورش مازندران از نامگذاری روز پنجشنبه ۱۳ آذر باعنوان شهدا؛ چراغ راه زندگی خبر داد و افزود: تکریم مادران و همسران شهدا توسط هیئت‌های دانش‌آموزی ویژه برنامه این روز است.

وی با بیان اینکه جمعه ۱۴ آذر با عنوان نماز؛ آرامش زندگی نامگذاری شده از حضور خانوادگی دانش آموزان در نماز جمعه خبر داد و خاطرنشان شد: این هفته فرصتی برای ارتقای سطح فعالیت‌های دینی و فرهنگی در مدارس و تقویت ارتباط دانش‌آموزان با آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع) فراهم می‌کند.

