به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چندی است که در پایگاههای خبری و شبکههای اجتماعی این خبر دست به دست می شود که به دستور حضرت آیت الله العظمی سیستانی «فرشهایِ اهداییِ جمهوری اسلامی ایران از حرم امام حسین علیه السلام جمع آوری و فرشهایی از عربستان سعودی جایگزین آن شد.»
درباره صحت و سقم این خبر، دکتر «هادی انصاری» پزشک، محقق و پژوهشگر و از فعالان در عرصه بازسازی عتبات عالیات، یادداشت زیر را قلمی کرده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر صدور دستور از سوی مرجعیت نسبت به جمعآوری فرشهای اعتاب مقدسه ــ فرشهایی که طی سالهای اخیر توسط یکی از خیرین به اغلب این اماکن مقدس اهدا شده بود ــ لازم است نکاتی به آگاهی عموم عزیزان رسانده شود.
نخست آنکه هیچگاه مراجع عظام، بهویژه مرجعیت علیا، در اموری که مربوط به مدیریت داخلی، تولیت و امور اجرایی اعتاب مقدسه است، ورود نکرده و نمیکنند؛ و روش ثابت معظمله در دهههای گذشته همواره بر عدم دخالت در مسائل حاشیهای جامعه است، و بیتردید صواب نیز همین است.
از سوی دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که سنت جاری در اعتاب مقدسه ایران و عراق چنین است که پس از چند سال استفاده از فرشها ــ معمولاً دستکم پس از چهار سال ــ و بهویژه با توجه به فرسوده شدن آنها در مراسم و زیارتهای پیدرپی، فرشهای پیشین به رواقها و فضاهای زیرزمینی، مؤسسات وابسته به عتبه، و گاه به مساجد و حسینیههای نیازمند اهدا میگردد. این رویه، امری معمول، شناختهشده و قدیمی است.
حدود یک سال پیش یکی از شخصیتهای شیعه عربستان، درخواست اهدای فرشهای ویژهای برای حرمین شریفین کربلا را مطرح کرد. با تأیید تولیتهای مربوطه، این فرشها در طول سال گذشته بافته شد و اندکی بیش از یک ماه پیش، تمامی آنها به کربلا ارسال گردید.
همزمانی این جابهجایی طبیعی و برنامهریزیشده فرشها با موج شایعات و برخی رخدادهای اخیر سبب شد که شبههای در ذهن برخی به وجود آید و گروهی دانسته یا نادانسته بر این موج سوار شوند.
اینجانب با آنکه از اصل ماجرا و روند مقرر آگاه بودم، مجدداً برای اطمینان بیشتر با مسئولان عتبات تماس گرفتم و تمامی موارد یادشده مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
همچنین لازم است تأکید شود که فرشهای اهدا شده از سوی خیّر نیکنهاد ایرانی ــ که اخیراً به رحمت حق پیوست ــ کاملاً از این شایعات و اخبار بیاساس مبرا بوده و اموال، موقوفات و نیکوکاریهای او هیچگونه ارتباطی با دیگر اعضای خاندانش ندارد.
و ما توفیقی إلّا بالله العلی العظیم
دکتر هادی انصاری
..........................................
پایان پیام/ 167
نظر شما