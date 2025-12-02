ادامه بازداشت خودسرانه شیعیان بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظام آل‌خلیفه در بحرین همچنان سیاست بازداشت‌های خودسرانه علیه شهروندان را ادامه می‌دهد و نیروهای امنیتی این کشور حاج فخری الراشد را به دلیل شرکت در مراسم تشییع یک شهید بازداشت کردند.

بر اساس گزارش هیئت امور اسرای بحرین، در ماه نوامبر ۲۰۲۵، ۴۳ مورد بازداشت خودسرانه ثبت شده بود که با بازداشت الراشد این رقم به ۴۴ مورد رسید. از این تعداد، ۲۰ نفر آزاد شده‌اند و ۲۳ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

هیئت امور اسرای بحرین اعلام کرد که بیشتر این بازداشت‌ها به دلیل حضور در مراسم تشییع عبدالله حسن بوده است، امری که نشان‌دهنده ادامه هدف‌گیری شهروندان به دلیل استفاده از حقوق خود در بیان دیدگاه و تجمع مسالمت‌آمیز است.

این هیئت تأکید کرد که ارقام ثبت‌شده، ادامه سیاست سیستماتیک بازداشت‌های خودسرانه را نشان می‌دهد و این اقدامات نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر و تجاوز مستقیم به حق شهروندان در آزادی و امنیت شخصی است.

هیئت امور اسرای بحرین پیش‌تر از مقامات این کشور خواسته بود تا تمامی بازداشت‌شدگان را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند، سیاست احضارهای امنیتی و یورش‌های تصادفی را متوقف سازند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی پایبند باشند.



