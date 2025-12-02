جهان حقیقت را دید؛ مسلمانان پاسدار روشنگری باشند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ فائق نبی اف رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان در راس هیأتی متشکل از آدم شانتادزه مفتی اهل سنت غرب گرجستان و اعتبار امین اف مفتی اهل سنت شرق گرجستان و تنی چند از مدیران، اعضای هیات مدیره مؤسسات عالی دینی و کارکنان اداره کل مسلمانان گرجستان که به دعوت مجمع تقریب مذاهب اسلامی به ایران سفر کرده‌اند، ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس این سازمان دیدار کردند.

این دیدار به منظور بررسی راه‌های توسعه مناسبات فرهنگی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان ایران و جامعه مسلمان گرجستان صورت پذیرفت و طرفین بر تداوم این رایزنی‌ها تأکید کردند.

ایمانی‌پور در سخنانی، با استقبال گرم از اعضای هیأت گرجی گفت: جمهوری اسلامی ایران را وطن خود بدانید؛ حضور شما برای ما یادآور دیدار بستگانمان از کشور همسایه است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اشتراکات عمیق دو ملت، تأکید کرد: ما ریشه در یک تمدن واحد داریم و از ابعاد مختلف، قرابت‌های بنیادین با یکدیگر داشته ایم و داریم.

وی ابراز کرد: در جمهوری اسلامی ایران، سیاست همسایگی و همجواری نه تنها یک رویکرد، بلکه یک اصل بنیادین در سیاست خارجی کشور تلقی می‌شود. در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی که منطقه و جهان با آن مواجه است، تعامل سازنده با همسایگان نقشی محوری و تعیین‌کننده در ترسیم مسیر آینده ایفا می‌کند.

ایمانی‌پور همچنین، افزود: تحولات پیرامون پدیده اسلام‌هراسی در منطقه و جهان از یک دلیل بنیادین سرچشمه می‌گیرد، آن هم مواجهه با قوت گرفتن مکتب اسلام در عرصه‌های جهانی است. این امر مورد پذیرش دشمنان نبوده و تلاش‌های خصمانه آنان معطوف به جلوگیری از این اقتدار فزاینده است.

داعش و اسلام تحریف‌شده؛ محصول طراحی غرب

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته در اداره امور دینی مسلمانان گرجستان و عملکرد جناب آقای شیخ نبی‌اف، اتخاذ رویه اعتدالی و هوشمندانه در معرفی و تبیین مفاهیم اسلامی است.

وی بیان داشت: جریاناتی نظیر داعش و هرگونه اسلام تحریف‌شده، محصول طراحی و برنامه‌ریزی غرب برای مواجهه با اسلام است. از این رو، مؤثرترین و اصولی‌ترین راهبرد برای مقابله با این جریان‌های افراطی، ترویج و تقویت گفتمان اسلام ناب و اعتدالی است.

ایمانی‌پور، همبستگی و وحدت مذاهب اسلامی را سنگ بنای بنیادین برای پایداری و مشروعیت بخشیدن به جایگاه اسلام معتدل در معادلات جهانی آینده دانست و افزود: آنچه امروز ما به عنوان ضرورت دین در چارچوب تمدن نوین اسلامی مطرح می‌کنیم، ریشه در نگاه پیشگامانه امام خمینی (قدس سره) دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: اندیشه و سیره امام(ره)، معطوف به نگاهی جهانی بود؛ به نحوی که مسئله فلسطین همواره به عنوان یک موضوع محوری در جهان اسلام در ادبیات سیاسی ایشان قرار داشت.

پیامدهای غزه؛ افشای چهره دشمن و فرصت‌سازی

وی خاطرنشان کرد: آنچه در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه به وقوع پیوست، نباید صرفاً در چارچوب یک نگاه گذرا و زودگذر مورد ارزیابی قرار گیرد. گرچه این جنایت بزرگ به بهای از دست رفتن جان شهدای گرانقدر تمام شد، اما به موازات آن، فرصت‌های راهبردی قابل توجهی را برای منطقه و جهان اسلام فراهم آورد.

ایمانی پور افزود: در هیچ مقطعی، چهره‌ی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به اندازه‌ی امروز عریان و آشکار نشده بود. بیش از هفت دهه، رژیم اشغالگر با اتکاء به حامیان خود تلاش می‌کرد تا تصویری مظلوم از خود ارائه دهد. اما امروز، پرده‌ها فروافتاده و ماهیت حقیقی رژیم غاصب قدس برای تمامی جهانیان نمایان شده است. از این رو، وظیفه‌ تمامی مسلمانان ایجاب می‌کند که از فضای به وجود آمده برای روشنگری، پاسداری کرده و اجازه ندهند که این حقیقت به فراموشی سپرده شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنان خود، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، بر اهمیت امر تبیین و روشنگری تأکید و اظهار کرد: امروزه جهاد تبیین یک فریضه همگانی است.

وی در تبیین ابعاد درگیری جاری اظهار داشت: جنگی که به وقوع پیوست، ماهیتی ترکیبی داشت که نبردی توأمان و همزمان میان ابعاد سخت و نرم بود. اگرچه ممکن است عرصه عملیات سخت فروکش کرده باشد، اما باید توجه داشت که نبرد نرم همچنان با قوت ادامه دارد.

ایمانی‌پور ضمن ابراز خرسندی از گزارش ارائه‌شده توسط شیخ فائق نبی اف، بر اهمیت برنامه‌های قرآنی تأکید کرد و آمادگی کامل ایران را برای توسعه و حمایت از این فعالیت‌ها در گرجستان اعلام داشت.

وی همچنین، افزود: مسئله محوری در این زمینه، آن است که اقلیت‌های دینی باید وجاهتی را کسب نمایند که مورد پذیرش و مقبولیت عمومی قرار گیرد. در این عرصه، وظیفه سنگینی متوجه اداره دینی و مفتی‌هاست و ضروری است که جامعه دینی مسلمانان گرجستان مرجعیت لازم را به دست آورد تا جامعه اکثریت، آنها را عنصری سازنده و مورد نیاز خود در ساختار کشور تلقی کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان سخنانش با ابراز آرزوی سفری پربار برای هیأت دینی گرجی، بر لزوم اجرای فعالیت‌های مشترک علمی، دانشگاهی و آکادمیک و برگزاری نشست‌های علمی در خصوص چالش‌های جهانی از جمله محیط زیست و حقوق بشر و هوش مصنوعی تأکید و آمادگی خود را برای حمایت از توسعه زبان فارسی اعلام کرد.

در این دیدار، شیخ فائق نبی اف رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان، آدم شانتادزه مفتی اهل سنت غرب گرجستان و اعتبار امین اف مفتی اهل سنت شرق گرجستان گزارشی از فعالیت‌های قرآنی دز گرجستان شامل برگزاری محفل قرآنی، دوره‌های دانش افزایی قرآن کریم، تجهیز مراکز قرآنی، استقبال مردم گرجستان به علوم قرآنی و ... ارائه دادند.

