به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حقشناس» استاندار گیلان امروز سهشنبه، 11 آذر 1404 در تماس تلفنی با اعضای حاضر در نشست ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر استان گیلان که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، گفت: در گیلان ظرفیتهای خوبی برای رشد و نقشآفرینی بانوان در عرصههای مختلف فراهم شده است.
وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت روحانی مجاهد میرزا کوچک خان جنگلی، اظهار کرد: بانوان گیلانی در نهضت جنگل، در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه های پس از آن حضور موثر و تعیین کنندهای داشتهاند.
حقشناس با اشاره به برگزاری همایشها و نشستهای متعدد در حوزه زنان در گیلان، تصریح کرد: مقالات علمی و پژوهشی بسیاری با موضوع زنان و نقشآفرینی آنان در استان ما، منتشر شده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه بانوان گیلانی در بسیاری از حوزهها پیشتاز هستند، گفت: حضور کمنظیر زنان گیلانی در گستره تاریخ معاصر نشان دهنده اثرگذاری آنان بوده است.
وی به جایگاه رفیع زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی شاهد نقشآفرینی ممتاز بانوان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و حتی اجرایی هستیم.
حق شناس با اشاره به نقش موثر مادران گیلانی در پرورش نسلی انقلابی، ادامه داد: دوران دفاع مقدس جلوه دیگری از حماسه آفرینی بانوان گیلانی در پشتیبانی از رزمندگان اسلام است.
استاندار گیلان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران، همه ظرفیتها را برای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به کار گیرند، گفت: به نمایندگی از دولت همواره به وضعیت زنان و دختران به ویژه بانوان شاغل توجه ویژه داریم.
وی ضمن تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم و برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در گیلان، اظهار کرد: نباید از توجه به بانوان غافل باشیم زیرا در سایه فراهم کردن شرایط رشد و تعالی زنان، توسعه گیلان و ایران رقم خواهد خورد.
