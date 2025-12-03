داستان شهادت امیرعلی چترنبرین در آستانه اشرفیه؛ کودکی که شهید دفاع مقدس را واسطه شهادت خود کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مجاهد و مبارز علیه استعمار، در مسجد و حسینیه سیدالشهدا(ع) گیلانی‌های مقیم قم برگزار شد. این یادواره به پاسداشت ۱۲۷ شهید گیلانی مقیم قم با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت، و جمع کثیری از خانواده‌های معظم شهدا، فضلا و طلاب گیلانی برگزار شد. در این مراسم، مجری یادواره با ذکر یک روایت و شعری تأثیرگذار، به تبیین مفهوم شهادت پرداخت و آیت‌الله فلاحتی نیز با اشاره به نقش بی‌بدیل عالمان دین در تاریخ اسلام و به‌ویژه در نهضت میرزا کوچک خان، انقلاب اسلامی را دستاورد یک قرن مجاهدت روحانیت دانست.

به گزارش خبرنگار ابنا، مجری مراسم در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به حاضران و بیان افتخار میزبانی شهدای گیلانی مقیم قم (قریب به ۱۲۸ قهرمان از خیل عظیم ۸۰۰۰ شهید دیار رنج و برنج) اظهار داشت: هر کسی لایق شهادت نیست. و با ذکر قولی از امام خمینی افزود: ملاک، حال فعلی فرد است و طیب و شاهرخ نمونه عالی آن هستند. وی با اشاره به سخن پدر یک شهید که در پاسخ به خبرنگاری گفته بود "هر کسی لایق شهادت نیست"، تصریح کرد که شهادت جگری همچون شیر می‌خواهد.

روایت شهادت از زبان مجری یادواره

مجری یادواره به رشادت‌های جبهه مقاومت اشاره کرد و داستان شهید مهدی ایمانی، خادم کریمه اهل بیت را روایت کرد که برای حضور در جبهه مقاومت و دفاع از حرمین شرفین تلاش می‌کرد و در نهایت برات شهادت خود را از شهید سجاد طاهرنیا (گلزار شهدای رشت) گرفت و به کاروان مدافعان حرم پیوست.

وی در ادامه، با ذکر واقعه‌ای که در گیلان رخ داده بود، داستان شهید امیرعلی چترنبرین را مطرح کرد. این شهید ۱۳ ساله در حمله رژیم کودک‌کش صهیونیستی به خانه‌ای در آستانه اشرفیه، به شهادت رسید. مادر او که از بی‌تابی نمی‌توانست آرام بگیرد، در عالم رؤیا امیرعلی را دید. امیرعلی در پاسخ به مادرش که پرسید چگونه این مسیر سخت را پیموده است، گفت: دوستم راستکار، مرا با خود برد. راستکار یک شهید ۱۹ ساله دفاع مقدس بود که در وصیت‌نامه‌اش نوشت: "مراقب باشید، دشمن واقعی ما آمریکاست و در مبارزه با آمریکا ثابت قدم باشید".

میرزا کوچک جنگلی؛ الگوی روحانی مجاهد

پس از این بخش، آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان، به سخنرانی پرداخت و رسالت عالمان دین را مسبب دستاورد عظیم و پربرکت انقلاب اسلامی ملت ایران برشمرد و به میرزا یونس، معروف به میرزا کوچک جنگلی، اشاره کرد و او را طلبه و فارغ‌التحصیل حوزه دانست که درس را کنار گذاشت و وارد میدان مبارزه شد، چرا که دیدن حاکم ظالم و قیام نکردن علیه وی را سبب محشور شدن با ظالم می‌دانست.

فلاحتی میرزا کوچک خان را شخصیتی دانست که حاضر نشد به خاطر پایبندی به اسلام جذب تفکر مارکسیستی شود و در برابر دو قدرت بزرگ دنیا، روس‌ها و انگلیس، ایستاد. و با اشاره به سیره امام خمینی (ره) گفت: امام در جوانی وقتی میرزا قیام کرد، تصمیم به پیوستن به وی داشت، اما با توصیه نزدیکانش صبر کرد و سپس چندین بار گندم و غلات جمع‌آوری کرده و عصرها بار زد و برای حمایت از میرزا کوچک خان فرستاد.

وی میرزا کوچک خان را یک نمونه و اسطوره معرفی کرد و افزود: او واحد مینیاتوری از نظام اسلامی را در رشت و محدوده خاص خود به وجود آورد. حرکت او دارای منشأ صد در صد دینی و اعتقادی بود و یاد او نباید هرگز فراموش شود.

