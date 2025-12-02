  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

دیدار مسئولان دفتر آیت الله فاضل بهسودی و تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۷
کد مطلب: 1756951
دیدار مسئولان دفتر آیت الله فاضل بهسودی و تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

صبح روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، جمعی از مسئولان و علمای دفتر آیت الله فاضلی بهسودی در تهران با آیت‌الله قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست، حجت‌الاسلام محقق دایکندی گزارشی از فعالیت دفاتر مرجعیت در ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای اروپایی ارائه کرد و به خدمات گسترده فرهنگی، آموزشی و اجتماعی این دفاتر اشاره نمود.

وی همچنین مشکلات مهاجرین افغانستانی در روند ساماندهی را مطرح و خواستار توجه به کرامت اسلامی و انسانی آنان شد.

حجت‌الاسلام علی ناطقی نیز پیشنهاداتی برای همکاری‌های فرهنگی در حریم بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ارائه کرد.

آیت الله قاضی عسکر ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر نقش ارزنده آیت الله محقق کابلی و خدمات مرجعیت آیت الله فاضلی بهسودی در تقویت وحدت و خدمت به مسلمانان افغانستان تأکید کرد.  

............
پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha