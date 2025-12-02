دیدار مسئولان دفتر آیت الله فاضل بهسودی و تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست، حجتالاسلام محقق دایکندی گزارشی از فعالیت دفاتر مرجعیت در ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای اروپایی ارائه کرد و به خدمات گسترده فرهنگی، آموزشی و اجتماعی این دفاتر اشاره نمود.
وی همچنین مشکلات مهاجرین افغانستانی در روند ساماندهی را مطرح و خواستار توجه به کرامت اسلامی و انسانی آنان شد.
حجتالاسلام علی ناطقی نیز پیشنهاداتی برای همکاریهای فرهنگی در حریم بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ارائه کرد.
آیت الله قاضی عسکر ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر نقش ارزنده آیت الله محقق کابلی و خدمات مرجعیت آیت الله فاضلی بهسودی در تقویت وحدت و خدمت به مسلمانان افغانستان تأکید کرد.
