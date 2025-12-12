  1. صفحه اصلی
فریب خوردن آدم و حوّا

۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۵
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی
طبق آیات ۲۰ و۲۱ سوره اعراف، شیطان برای فریب انسان، بهترین راه را این دید که از عشق و علاقه ذاتی او به تکامل و ترقی و زندگی جاویدان، استفاده کند و عذر و بهانه ای برای مخالفت فرمان خدا برای آنان بتراشد. از این رو نخست به آدم و همسرش گفت: «خداوند شما را از این درخت نهی نکرده جز این که اگر از آن بخورید یا فرشته خواهید شد و یا عمر جاویدان پیدا می کنید». و به این ترتیب، فرمان خدا را در نظر آنان به گونه دیگری جلوه داد و برای باور پذیری حرفش، «سوگندهای شدیدی یاد کرد، که من خیرخواه شما هستم».

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پاسخ این سؤال در آیات ۲۰ـ۲۱ سوره «اعراف» آمده است. خداوند می فرماید: (شیطان به وسوسه کردن آنان مشغول شد، تا لباس های اطاعت و بندگی خدا را از تن آنان بیرون کند، و عورت آنها را که پنهان بود آشکار سازد)؛ «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ لِیُبْدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما».


و برای رسیدن به این هدف، بهترین راه را این دید که از عشق و علاقه ذاتی انسان به تکامل و ترقی و «زندگی جاویدان»، استفاده کند و هم عذر و بهانه ای برای مخالفت فرمان خدا برای آنان بتراشد، از این رو نخست به آدم و همسرش گفت: (خداوند شما را از این درخت نهی نکرده جز این که اگر از آن بخورید یا فرشته خواهید شد و یا عمر جاویدان پیدا می کنید)؛ «وَ قالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاّ أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ».


و به این ترتیب، فرمان خدا را در نظر آنان به گونه دیگری جلوه داد، و این طور مجسّم کرد که: نه تنها خوردن از «شجره ممنوعه» زیانی ندارد، بلکه موجب عمر جاویدان و یا رسیدن به مقام و درجه فرشتگان خواهد شد.


شاهد این سخن جمله ای است که: در سوره «طه» آیه ۱۲۰ از قول ابلیس می خوانیم که می گوید: «یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْک لایَبْلی»؛ (ای آدم! می خواهی تو را به زندگی جاویدان و فرمانروائی کهنگی ناپذیر راهنمائی کنم)!؟
در روایتی که در تفسیر «قمی» از امام صادق(علیه السلام) و در «عیون اخبار الرضا» (علیه السلام) از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده چنین می خوانیم: «شیطان به آدم گفت: اگر شما از این درخت ممنوع بخورید، هر دو فرشته خواهید شد و برای همیشه در بهشت می مانید، و گرنه شما را از بهشت بیرون می کنند»! (۱)


و در آیه بعد می افزاید: آدم با شنیدن این سخن در فکر فرو رفت، اما شیطان برای این که پنجه های وسوسه خود را بیشتر و محکم تر در جان آدم(علیه السلام) و حوا فرو برد: (سوگندهای شدیدی یاد کرد، که من خیرخواه شما هستم)!؛ «وَ قاسَمَهُما إِنِّی لَکُما لَمِنَ النّاصِحینَ».


آدم که هنوز تجربه کافی در زندگی نداشت، و گرفتار دام های شیطان و خدعه و دروغ و نیرنگ نشده بود، و نمی توانست باور کند: کسی این چنین قسم دروغی یاد کند، و چنین دام هائی بر سر راه او بگذارد، سرانجام تسلیم فریب شیطان شد، و با ریسمان پوسیده مکر و خدعه او برای به دست آوردن آب حیات و ملک جاویدان، به چاه وسوسه های ابلیس فرو رفت و نه تنها آب حیات به دست نیاورد، که در گرداب نافرمانی خدا افتاد، آن چنان که قرآن آن را در یک جمله خلاصه کرده، می فرماید: (به این ترتیب شیطان، آنها را فریب داد و با طناب خود آنها را در چاه فرو برد)؛ «فَدَلاّهُما بِغُرُور».(۲)


با این که آدم می بایست، با توجه به سوابق دشمنی شیطان، و با علم و اطلاع از حکمت و رحمت واسعه خدا، و محبت و مهربانی او، تمام وسوسه ها را نقش بر آب کرده، تسلیم شیطان نشود ولی هر چه بود واقع شد. (۳)

پی نوشت:

(۱). «نور الثقلین»، جلد ۲، صفحه ۱۱، مؤسسه اسماعیلیان، قم، طبع چهارم، ۱۴۱۲ هـ ق؛ «مستدرک الوسائل»، جلد ۱۶، صفحه ۷۹، چاپ آل البیت؛ «بحار الانوار»، جلد ۱۱، صفحات ۷۸ و ۱۶۴؛ «عیون اخبار الرضا» (علیه السلام)، جلد ۱، صفحه ۱۹۶، انتشارات جهان، ۱۳۷۸ هـ ق؛ «احتجاج طبرسی»، جلد ۲، صفحه ۴۲۶، نشر مرتضی، مشهد، ۱۴۰۳ هـ ق.

(۲). «دَلّی» از «تدلیه» به معنی فرستادن «دلو» در چاه است که آن را به ریسمانی بسته و تدریجاً در چاه پائین برند، و این در حقیقت کنایه لطیفی از این معنی است که شیطان با طناب مکر و فریب، آنها را از مقام والایشان فرود آورد و به چاهسار مشکلات و دوری از رحمت حق افکند.

(۳). گردآوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الإسلامیه، چاپ سی و دوم ج ۶، ص ۱۴۵.

