پارلمان اتریش حجاب دختران را ممنوع کرد/ احتمال ابطال در دادگاه و اعتراض گسترده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان اتریش با اکثریت قاطع، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشیدن حجاب در مدارس برای دختران زیر ۱۴ سال ممنوع می‌شود؛ اقدامی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان تبعیض‌آمیز و تشدیدکننده شکاف اجتماعی توصیف شده است.

این قانون با وجود هشدارها درباره مغایرت با قانون اساسی اتریش و هدف گرفتن جامعه مسلمانان این کشور تنها با مخالفت حزب سبز تصویب شد.

احتمال دارد دادگاه قانون اساسی این مصوبه را لغو کند؛ همان‌طور که در سال ۲۰۱۹ قانونی مشابه—که حجاب را در مدارس ابتدایی ممنوع کرده بود—به دلیل تبعیض‌آمیز بودن ابطال کرد.

«کلودیا پلاکولم، وزیر ادغام اجتماعی اتریش» اعلام کرد که این ممنوعیت جدید—که تمام اشکال پوشش سر مطابق با سنت اسلامی را شامل می‌شود—از ابتدای سال تحصیلی آینده در سپتامبر به‌طور کامل اجرا خواهد شد. او حجاب را نه یک مناسک دینی، بلکه ابزار سرکوب توصیف کرد.

حزب آزادی اتریش (افراطی راست) نیز اعلام کرد که این ممنوعیت کافی نیست و باید به همه دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان آموزشی گسترش یابد.

در مقابل، سازمان عفو بین‌الملل این قانون را تبعیض آشکار علیه دختران مسلمان و نمود اسلام‌ستیزی دانست.

«انجلیکا اتسینگر» مدیر بنیاد "آمازونی" مدافع حقوق زنان نیز گفت: ممنوعیت حجاب پیام می‌دهد که درباره بدن دختران تصمیم‌گیری می‌شود و این کار طبیعی‌سازی شده است.

سازمان "اس‌اواس میتمِنش" نیز که در حوزه مبارزه با نژادپرستی فعال است، مخالفت خود را اعلام کرد.

جامعه اسلامی اتریش نیز ضمن رد هرگونه اجبار، اعلام کرد که علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد و تأکید کرد این ممنوعیت حقوق و آزادی‌های بنیادین را نقض می‌کند و باید از حقوق کودکانی که مایل به پوشیدن حجاب مطابق عقاید خود هستند، دفاع شود.

از فوریه آینده، دوره‌ای آزمایشی برای توضیح قوانین جدید به معلمان، والدین و دانش‌آموزان بدون اعمال جریمه برای تخلفات، آغاز می‌شود. اما در صورت تکرار تخلف، والدین با جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو (حدود ۱۷۵ تا ۹۴۰ دلار) روبه‌رو خواهند شد. دولت اتریش اعلام کرده که حدود ۱۲ هزار دختر تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند.

