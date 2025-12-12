برگزاری کارگاه حفاظت از آثار تاریخی در استان بامیان + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکتکنندگان این دوره با ارزش فرهنگی و تاریخی آثار باستانی استان آشنا شدند و آموزشهایی درباره اصول حفاظتی دریافت کردند تا از وارد آمدن آسیب به این میراث جلوگیری شود.
برگزارکنندگان گفتند آثار تاریخی استان بامیان افغانستان بخشی جدی از هویت فرهنگی افغانستان است و حفاظت از آن نیازمند همکاری فعال مردم محلی منطقه است.
مسئولان افزودند این کارگاه در چارچوب برنامههای آگاهیرسانی برای تقویت فرهنگ حفاظت از میراث تاریخی در میان شهروندان بامیان اجرا شده و ادامه خواهد یافت.
با وجود برگزاری کارگاههای آموزشی در استان بامیان افغانستان، سوابق طالبان در تخریب میراث فرهنگی ـ از جمله به توپ بستن مجسمههای بودا و ویران کردن قبور برخی مجاهدان ـ همچنان پرسشبرانگیز است.
این تضاد میان تأکید بر حفاظت و عملکرد گذشته نشان میدهد که رویکرد طالبان ممکن است بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد و با توجه به رصد اخبار مختلف توسط خبرنگاران ما پیرامون افغانستان رفتارهای میدانی طالبان با گفتههایشان همخوانی ندارد.
