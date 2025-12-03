به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر توسعه اجتماعی فلسطین، سماح حمد، هشدار داد که حدود ۹۰ درصد از کودکان نوار غزه که طی ماه‌های گذشته با گرسنگی عمدی و محدودیت مواد غذایی مواجه بوده‌اند، در معرض نارسایی حاد تغذیه‌ای و کمبود شدید مکمل‌های غذایی قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند در آینده آنان را دچار بیماری‌ها و معلولیت‌های دائمی کند.

خانم حمد در گفت‌وگو با روزنامه «القدس العربی» تأکید کرد که در روز جهانی افراد دارای معلولیت باید به بُعد دیگری از بحران غزه توجه شود و آن، پیامدهای تغذیه‌ای بر کودکانِ در آستانه معلولیت است. او با اشاره به آمارهای نگران‌کننده‌ی یونیسف گفت:«ده‌ها هزار کودک در خطر ابتلا به اختلالات جدی جسمی قرار دارند و بسیاری از مجروحان جنگ دو ساله غزه دچار آسیب‌هایی شده‌اند که به معلولیت دائمی منجر خواهد شد.»

بر اساس گزارش‌های رسمی، کودکان غزه برای مقابله با سوء‌تغذیه شدید به مجموعه‌ای از مواد غذایی درمانی و مکمل‌های تخصصی نیاز دارند، از جمله غذاهای آماده مصرف (RUTF) و مواد حاوی مکمل‌های معدنی و ویتامینی. افزون بر آن، تأمین آب آشامیدنی سالم، دارو و حمایت روانی ـ اجتماعی نیز برای بیماران و مجروحان ضروری است.

وزیر توسعه اجتماعی گفت که دولت فلسطین با وجود محاصره و محدودیت‌های شدید، در تلاش است از طریق وزارتخانه‌های مربوطه، حمایت‌های حقوقی، نقدی و خدماتی برای افراد دارای معلولیت فراهم کند.

وی افزود:«بیش از ۲۵ درصد از مجروحان جنگ کنونی در غزه به دلیل شدت جراحات، به افراد دارای معلولیت تبدیل شده‌اند. حدود ۵۰ هزار نفر در دو سال اخیر دچار معلولیت جسمی شده‌اند و نیاز فوری به پروتز و وسایل کمک‌حرکتی دارند.»

سماح حمد توضیح داد که تنها ۱۸ بیمارستان از مجموع ۳۶ بیمارستان غزه به طور جزئی فعال هستند و با کمبود شدید تجهیزات و نیروی انسانی مواجه‌اند.

او گفت:«ما با همکاری نهادهای بین‌المللی فشار می‌آوریم تا رژیم اشغالگر اجازه ورود مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی را بدهد؛ کمبود این اقلام، جان هزاران کودک و بیمار را در خطر قرار داده است.»

وزیر فلسطینی از راه‌اندازی غرفه عملیات انسانی مشترک در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ خبر داد که زیر نظر نخست‌وزیر محمد مصطفی و با دستور رئیس دولت فلسطین فعالیت می‌کند. این غرفه با مشارکت ۵۴ نهاد عضو، وظیفه هماهنگی اقدامات امدادی از جمله رفع آوار، تأمین سرپناه، خدمات بهداشتی، آموزشی و آب شرب را بر عهده دارد.

به گفته حمد، تمرکز فعلی این اتاق عملیات بر مرحله نخست بازسازی غزه است؛ مرحله‌ای که «احیای فوری و بازسازی اولیه» نام گرفته و بین ۶ تا ۱۲ ماه ادامه خواهد داشت. او گفت:«ما به‌رغم محدودیت‌ها تلاش می‌کنیم امید را به مردم بازگردانیم، مشارکت آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های بازسازی افزایش دهیم و پاسخگوی نیازهای اولیه‌شان باشیم.»

وی افزود که پس از گذشت حدود ۵۰ روز از آتش‌بس دوم، ورود کمک‌های انسانی به غزه هنوز بسیار محدود است و تنها بخش کوچکی از اقلام ضروری وارد می‌شود؛ در حالی‌که بیش از ۳۵۰ هزار خانواده فلسطینی در سامانه ثبت وزارت توسعه اجتماعی نیازمند کمک فوری‌اند.

اگرچه شدت بحران در کرانه باختری کمتر از غزه است، اما شرایط مشابهی از نظر فشار اقتصادی و نقض حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد. مطابق داده‌های مرکز آمار فلسطین، شمار افراد دارای معلولیت در کرانه باختری حدود ۵۹ هزار نفر (۱.۸ درصد جمعیت) برآورد می‌شود.

در مطالعه‌ای تازه به قلم حلا علی ازمجمع «ستارگان امید» با عنوان «زنان دارای معلولیت و خانواده‌های آنان در شمال کرانه: مهاجرت و نقض‌های مستمر» آمده است که پس از آغاز جنگ اخیر، شکنندگی اجتماعی زنان دارای معلولیت افزایش یافته و بیش از ۸۰ درصد از خانواده‌ها منابع درآمد خود را از دست داده‌اند.

آمارهای تحقیق نشان می‌دهد:

۶۳٪ از افراد دارای معلولیت در کرانه باختری نمی‌توانند به خدمات بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

۸۱٪ به‌دلیل فشار مالی قادر به تأمین هزینه‌های درمان نیستند.

۵۱٪ در اماکن اسکان موقت مورد نقض حقوق و خشونت مستقیم قرار گرفته‌اند.

۴۲٪ به‌دلیل شرایط جسمی از امکان تخلیه یا جابه‌جایی ایمن محروم هستند.

روی‌هم‌رفته، این پژوهش نتیجه گرفته است که زنان دارای معلولیت در شمال کرانه، از جمله آسیب‌پذیرترین قشرها در برابر تبعات جنگ و فقر ساختاری هستند.

در پایان این گفت‌وگو، وزیر توسعه اجتماعی خطاب به خانواده‌های فلسطینی، به‌ویژه افراد دارای معلولیت در غزه و کرانه باختری گفت: «شما در صدر اولویت‌های ما هستید. با تمام توان و در کنار نهادهای همکار، برای تأمین آموزش، درمان، توانبخشی و زندگی شرافتمندانه تلاش خواهیم کرد. هرچند چالش‌ها بزرگ‌اند، اما اراده و همبستگی ما بزرگ‌تر است.»

