به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی خطاب به شورای امنیت، گسترش شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و اعلام نمود که این روند در سال 2025 به بالاترین سطح خود از زمان آغاز پایش سازمان ملل در سال 2017 (1396) رسیده است.
بر اساس این گزارش، در سال جاری میلادی حدود 47 هزار و 390 واحد مسکونی، تصویب یا برای آنها مناقصه برگزار شده است؛ در حالی که این رقم در سال 2024 (1403) حدود 26 هزار و 170 واحد بود. این آمار نسبت به میانگین سالهای 2017 تا 2022 (1396 تا 1401) که حدود 12 هزار و 800 واحد در سال بود، افزایش چشمگیری نشان میدهد.
گوترش تأکید کرد که این توسعه شهرکسازی، «تنشها را تشدید کرده و مانع دسترسی فلسطینیها به اراضی خود میشود» و هشدار داد که چنین روندی «امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل» را تهدید میکند.
وی همچنین گفت: این اقدامات «اشغال غیرقانونی اسرائیل را تثبیت کرده، ناقض قوانین بینالمللی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است» و بار دیگر خواستار توقف فوری فعالیتهای شهرکسازی شد.
دبیرکل سازمان ملل افزود که این سیاستها موجب «افزایش خشونت و تنش در کرانه باختری» شده و به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، و نیز تخریب خانهها و زیرساختها انجامیده است.
او همچنین از افزایش «نگرانکننده» خشونت شهرکنشینان خبر داد و گفت: برخی از این حملات با حضور یا حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل صورت گرفته است. در همین حال، جنبش حماس نیز اقدام «بتسالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در تصویب 19 شهرک جدید در کرانه باختری را محکوم کرد و آن را «الحاق سرزمینهای فلسطینی و یهودیسازی آنها» دانست.
حماس تأکید کرد: این اقدام ماهیت دولت افراطی اسرائیل را نشان میدهد که زمین فلسطین را «غنیمت استعمار» تلقی میکند.
