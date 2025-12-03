به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز رحلت حضرت‌ام البنین(س)، بزرگترین سفره منسوب به این بانوی بزرگوار در بین الحرمین کربلای معلی گسترده می‌شود.

در این مراسم که به همت هیئت غریب مدینه مازندران (امیرکلا) برگزار خواهد شد، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

این مراسم آیینی چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ آذرماه ساعت ۲۱ به وقت کربلا آغاز خواهد شد و ذاکران اهل بیت (ع) سید رضا تحویلدار، مجید رضانژاد و علی پناهی به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی می‌پردازند.

گفتنی است این دهمین سال متوالی برپایی این سفره باشکوه در بین الحرمین کربلای معلی است که در شب رحلت حضرت‌ام البنین(س) گسترده می‌شود.

