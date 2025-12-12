به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران، امروز جمعه ۲۱ آذرماه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد و در نشست «دیپلماسی در زمان جنگ و آینده منطقه» سخنرانی کرد. وی در این نشست گفت: گروه‌های مقاومت در منطقه نه برای منافع ایران بلکه برای دفاع از سرزمین و آزادی خود مبارزه می‌کنند و ایران تنها نقش حمایتی داشته است.

ظریف با اشاره به هزینه‌های سنگینی که ایران در حمایت از این گروه‌ها متحمل شده، تصریح کرد: در طول ۴۵ سال گذشته حتی یک گلوله برای منافع ایران از سوی آنچه به‌عنوان نیروهای نیابتی ما خوانده می‌شود شلیک نشده است. وی مقاومت را پدیده‌ای طبیعی ناشی از اشغالگری دانست و تأکید کرد که ایران نه خالق این جریان‌هاست و نه قادر به حذف آن‌ها می‌باشد.

حمایت ایران از مسائل عربی

وی افزود: ایران بیش از هر کشور عربی از مسائل منطقه‌ای به‌ویژه فلسطین حمایت کرده است و تحریم‌های اعمال‌شده علیه تهران تنها به برنامه هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل پشتیبانی از محور مقاومت نیز بوده است.

ظریف در ادامه سخنان خود تأکید کرد که ایران به دنبال سلطه منطقه‌ای نیست، بلکه خواهان شکل‌گیری منطقه‌ای قدرتمند است که در آن عراق، عربستان و دیگر کشورها توان دفاع از خود را داشته باشند. ایران به مرزها و جغرافیای خود رضایت دارد و خواهان زندگی در کنار دوستان و برادران منطقه‌ای است.

ابتکارات همکاری منطقه‌ای

وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران همچنین به ابتکاراتی چون «مودت» برای گفت‌وگوی اسلامی و «مناره» برای پژوهش‌های مشترک هسته‌ای صلح‌آمیز اشاره کرد و تأکید نمود که حل بحران‌های خاورمیانه نیازمند وحدت کشورهای منطقه و درس گرفتن از گذشته است.

وی در پایان، اشغالگری رژیم صهیونیستی را ریشه اصلی بحران‌های منطقه دانست.

