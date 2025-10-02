عذرخواهی شبکه تندروی انگلیسی از سازمان خیریه اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه راستگرای بریتانیایی جیبینیوز به دلیل انتشار اتهامات نادرست علیه مؤسسه خیریه بینالمللی امداد اسلامی، مستقر در بیرمنگام، ناچار به عذرخواهی رسمی شد.
این اتهامات در تاریخ ۱۶ فوریه در برنامه «کامیلا تامینی شو» و در جریان مصاحبهای زنده با یک تحلیلگر سیاسی، مطرح شد. وی مدعی شده بود که فعالیت سازمان امداد اسلامی به دلیل ارسال پول به گروههای تروریستی در خاورمیانه در چند کشور ممنوع شده است.
جیبینیوز در بیانیهای اعلام کرد: میپذیریم که ادعای تأمین مالی گروههای تروریستی توسط سازمان امداد اسلامی نادرست است. این سازمان تأکید کرده که هیچگونه حمایت یا ترویجی از افراطگرایی ندارد و صرفا یک سازمان بشردوستانه است. ما بابت این موضوع عذرخواهی میکنیم و خوشحالیم که حقیقت را اصلاح نماییم.
این ادعاها واکنشهای گستردهای به دنبال داشت و بسیاری آن را تلاشی برای تخریب اعتبار نهادی دانستند که در بیش از ۴۰ کشور فعالیتهای امدادی و بشردوستانه انجام میدهد.
سخنگوی سازمان امداد اسلامی گفت: ما همواره هدف کارزارهای هماهنگشده برای بدنام کردن فعالیتهای انساندوستانهمان بودهایم، اما ادامه کمکرسانی به میلیونها نفر بهترین پاسخ به مخالفان است.
سازمان امداد اسلامی که در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد، یکی از بزرگترین نهادهای امدادرسان جهان است و بهعنوان شریک اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و برنامه جهانی غذا فعالیت میکند.
