زمان تحول در نگاه به امر زیارت و بازتعریف نقش اعتاب فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ابتدای سخنان خود در هشتمین اجلاسیه اعتاب مقدسه در مسجد مقدس جمکران بر لزوم تسریع و اهتمام هرچه بیشتر بر تهیه سند ملی زیارت تاکید کرد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره بر ضرورت تعیین نقش دولت در کمک به اعتاب مقدسه ایران اسلامی بیان کرد: ما توقع نداریم که دولت در هزینه های امور عادی و فرهنگی حرم ها بودجه ای در نظر بگیرد، اما تسهیل امر زیارت وظیفه دستگاههای دولتی است. برای نمونه، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در مناسبتها جمعیت زیادی حضور مییابند و نبود پارکینگ موجب آزار زائران میشود؛ ساخت چنین زیرساختهایی وظیفه دولت است.
حجتالاسلام و المسلمین قاضی عسکر با اشاره به نقش اعتاب در مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: اعتاب مقدسه اثرگذاری بالایی در این حوزه دارند، اما هنوز مشخص نشده نقش اعتاب در کاهش آسیبهای اجتماعی دقیقاً چقدر است. در کنار این ظرفیتها، با آسیبهای جدی اجتماعی در اطراف بقاع متبرکه مواجهیم و سازمان پدافند غیر عامل باید بیش از پیش در این امور برنامه ریزی و تدابیر ویژه اتخاذ کند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به گستردگی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: اعتاب با وجود ظرفیتهای عظیم خود نباید در حاشیه بمانند، اما در نظام حکمرانی کشور چه نقشی برای اعتاب تعریف شده است؟
وی بر اهمیت مسائل جهان اسلام نیز تأکید کرد و افزود: اعتاب مقدسه در این حوزه رسالت دارند و باید مسائل جهان اسلام و منطقه و همچین جهان را تحلیل کنند و نسبت به آن آگاه و پیشرو باشند.
حجتالاسلام و المسلمین قاضی عسکر در ادامه اظهار داشت: موضوع آیندهپژوهی اعتاب نیز بسیار مهم است؛ باید بدانیم در آینده با رشد جمعیت زائر چه نقشی خواهیم داشت و چگونه میتوانیم این جمعیت را چند برابر کنیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وهابیت دیگر آن هجمه سابق را ندارد و لیبرالیسم غربی رسوا شده است. اکنون فرصت جدیدی برای تبلیغ دین اسلام فراهم شده، و ما نباید به همان روشهای سنتی گذشته تکیه کنیم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به اهمیت موضوع زیارت در نظام آموزشی کشور ادامه داد: از حجت الاسلام و المسلمین مروی درخواست داریم نگارش متون آموزشی را آغاز کنند و کارگروهی برای تدوین متون استاندارد تشکیل شود، همانگونه که شهید باهنر و دیگران برای کتابهای آموزشی تلاش کردند. اکنون در برخی کتابها تناسب محتوایی وجود ندارد.
وی با اشاره به مباحث جلسه گذشته اعتاب مقدس درباره هوش مصنوعی گفت: باید مشخص شود چگونه از هوش مصنوعی در اعتاب استفاده کنیم و یک تجربه مشترک برای کل اعتاب تدوین شود. همچنین باید تبلیغات ضد زیارت در فضای مجازی رصد و جمعآوری شود و با زبان هنر و بهصورت پرسشوپاسخ به آنها پاسخ داده شود.
حجتالاسلام و المسلمین قاضی عسکر در پایان اظهار داشت: آموزش کارکنان اعتاب مقدسه، تدوین متون خطابه، تهیه اشعار آیینی معتبر برای مادحین و سایر موضوعات نیازمند برنامهریزی جدی است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما