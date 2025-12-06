به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با همکاری «مرکز آموزش زبان و آموزش های تخصصی بین الملل حوزه‌های علمیه»، «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ابوطالب (علیه السلام)» و «مدرسه علمیه معصومیه قم»، دورهٔ ادبی آموزشی تجزیه و ترکیب «قصیدهٔ لامیهٔ حضرت ابوطالب» برگزار می‌شود.

آشنایی با ادبیات اصیل و کهن عربی از طریق تراث شعری، آشنایی با تاریخ قبل از هجرت از بیان یک شخصیت اجتماعی مهم و تأثیرگذار آن دوره، تبیین نقش تعیین کننده حضرت ابوطالب(ع) در ابتدای ظهور اسلام و پاسخ به برخی شبهات درباره حضرت ابوطالب(ع)، از اهداف برگزاری این دوره عنوان شده است.

همچنین، تقویت بنیه ادبی (صرف، نحو و بلاغت)، رایگان بودن دوره، اهداء کتب ادبی و تاریخی به همه شرکت کنندگان و اعطاء جایزه به نفرات برتر از مزایای برگزاری دورهٔ ادبی آموزشی تجزیه و ترکیب «قصیدهٔ لامیهٔ حضرت ابوطالب» است.

این دوره به مدت ۲۰ جلسه (در ۱۰ روز)، از دی ماه ۱۴۰۴، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد و مهلت ثبت نام تا ۲۷ آذر ۱۴۰۴ است. از این رو، علاقه‌مندان برای شرکت در دورهٔ ادبی آموزشی تجزیه و ترکیب «قصیدهٔ لامیهٔ حضرت ابوطالب» در پیام‌رسان ایتا از طریق آیدی @sabtenam2025 می‌توانند اقدام کنند.

