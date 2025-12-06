چهارمین جشن ایران‌ بانو؛ تجلیل از مادران شهدای جنگ ۱۲روزه و معرفی الگوهای زن ایرانی 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زهرا توکلی، مسئول گروه مردمی «مثل هانیه»، در نشست خبری چهارمین جشن بزرگ ایران بانو، با تشریح برنامهها و اهداف این رویداد گفت: چهارمین دوره این جشن روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.
توکلی در توضیح تغییر محل برگزاری جشن افزود: سه سال گذشته مراسم در سالن وزارت کشور برگزار میشد، اما با وجود هماهنگیهای زودهنگام، حدود ده روز پیش اعلام کردند که امسال بهدلیل مسائل ایمنی و تجهیزات اطفای حریق امکان استفاده از سالن وجود ندارد. این مسئله چالشی جدی بود، اما با تلاش فراوان توانستیم همان تاریخ و ساعت قبلی، ورزشگاه شهید شیرودی را جایگزین کنیم.
وی با اشاره به ساختار همیشگی برنامه گفت: جشن ایرانبانو دو بخش لاینفک دارد؛ نخست معرفی ایرانبانوها که محور اصلی جشن است و دوم جشن مادرانه.
توکلی درباره بخش مادرانه توضیح داد: در سالهای اخیر هجمههای فضای مجازی، بهخصوص در حوزه بلاگری، تلاش کرده جایگاه مادر را در جامعه ایرانی تخریب یا عادیسازی کند. ما در مقابل این جریان، جشن مادرانه را طراحی کردیم؛ جشنی صمیمی که طی سالهای گذشته به تجلیل از مادران شهدای انقلاب، دفاع مقدس، تفحص، امنیت و مدافعان حرم اختصاص داشت.
توکلی اعلام کرد: امسال تمرکز ما بر مادران و همسران شهدای مردمی جنگ ۱۲ روزه است؛ عزیزانی از اقشار مختلف جامعه که دشمن بدون توجه به سلیقه، ظاهر یا تفکرشان به همه آنها ظلم کرد. برخی از این مادران، جوانانی هستند که کودکانشان را از دست دادهاند و مدال مادریِ شهید را در جوانی بر گردن دارند.
وی درباره ارتباط ایرانبانوها با دختران نوجوان توضیح داد: در کنار برنامههای میدانی مانند اردوی اعتکاف و راهیان، حدود دو سال است وارد حوزه اردوهای فرهنگی منسجم شدهایم. دخترانی که ظاهر و سبک زندگی امروزی دارند در این فضا با ایرانبانوها ارتباط نزدیک برقرار میکنند. همین ارتباط صمیمانه است که دیوارهای بیاعتمادی را کمکم میشکند، پرسشها را راحتتر میکند و زمینه شکلگیری نسل جدید دختران متعهد و اثرگذار را فراهم میسازد.
توکلی تأکید کرد: هدف بزرگ ما ایجاد شبکه گسترده ایرانبانوان فرداست؛ دخترانی که لزوماً از دل جریانهای فرهنگی رسمی بیرون نمیآیند، اما میتوانند مانند اعضای اولیه گروه "مثل هانیه" هستههای مؤثر فرهنگی را تشکیل دهند.
مسئول گروه «مثل هانیه» گفت: گروههای مردمی همیشه با چالش مواجهاند و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم، اما مصمم هستیم هر سال ضعفها را جبران کنیم و قویتر ادامه دهیم.
وی سخنانش را اینگونه به پایان رساند: تا روزی مسیر را ادامه میدهیم که هیچ دختر نوجوان و جوان ایرانی برای پیدا کردن الگو به خارج از ایران نگاه نکند.»
