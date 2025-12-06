به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مطالعه جدید دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینس آلمان نشان می‌دهد که ریشه‌های اصلی تبعیض و پیش‌داوری علیه مسلمانان در غرب با نگرش‌های ناسیونالیستی و اقتدارگرایانه راست‌گرا در ارتباط است. این تحقیق که در مجله علمی Research & Politics منتشر شده، نشان می‌دهد که گرایش‌های ضداسلامی عمدتاً از دیدگاه‌های ناسیونالیستی و سیاست‌های پوپولیستی و نه باورهای مذهبی نشأت می‌گیرد.

در این پژوهش که بخشی از پروژه بین‌المللی SCoRE است، داده‌های نزدیک به ۷۵ هزار نفر از بریتانیا، فرانسه، آلمان و هلند بررسی شد. پژوهشگران رابطه میان مذهبی بودن افراد، ناسیونالیسم، اسلام‌ستیزی، نگرش‌های اقتدارگرایانه و پوپولیسم را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان گرایش‌های ضداسلامی با میزان پایبندی به دین مسیحی ارتباطی ندارد.

نتایج نشان می‌دهد افرادی که مرتباً در کلیسا حضور دارند یا خود را به سنت‌های مسیحی متعهد می‌دانند، نسبت به دیگران اسلام‌ستیزتر نیستند. در مقابل، افرادی که نگرش‌های ناسیونالیستی یا اقتدارگرایانه دارند، بیشترین میزان گرایش ضدمسلمانان را نشان می‌دهند؛ این روند در تمام چهار کشور مورد مطالعه یکسان است.

تحلیلگران این یافته‌ها را به پدیده «کریستیانیسم سیاسی» مرتبط می‌دانند؛ یعنی بهره‌برداری سیاسی از هویت مسیحی توسط احزاب راست‌گرا برای مشروعیت‌بخشی به مواضع ضداسلامی. به گفته پروفسور کای آره‌زهایمر، این استراتژی به راست‌گرایان امکان می‌دهد که خود را به‌عنوان مدافعان «ارزش‌های مسیحی» معرفی کنند، در حالی‌که باور دینی واقعی نقش کمی در این نگرش‌ها دارد.

مطالعه همچنین تفاوت‌های اروپا و آمریکا را نشان می‌دهد؛ در حالی‌که در آمریکا گروه‌های راست‌گرای افراطی مستقیماً به باورهای سفید مسیحی متکی هستند، در غرب اروپا چنین زمینه‌ای وجود ندارد. پژوهشگران هشدار می‌دهند که استفاده از هویت مسیحی به‌عنوان ابزاری فرهنگی در سیاست، می‌تواند گرایش‌های ضداسلامی را در جوامع سکولار تقویت کند، حتی اگر باور مذهبی واقعی افراد نقشی در آن نداشته باشد.

