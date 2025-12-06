نماز جمعه شیعیان در بامیان افغانستان؛ از بیان نقش زبان در اسلام تا ذکر نکاتی درباره خشکسالی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته (۱۴ آذر ۱۴۰۴) شیعیان افغانستان در مسجد جامع «رهبر شهید» شهر بامیان، با حضور پرشور مرمنین نمازگزار این شهر، به امامت حجتالاسلام والمسلمین صادقی اقامه شد.
حجت الاسلام صادقی در خطبه نخست با موضوع «نقش زبان در اسلام و تأثیرات آن در روابط فردی و اجتماعی» گفت: «زبان عضو کوچکی است اما میتواند سرنوشت انسان را به اوج سعادت یا قعر شقاوت بکشاند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: سعادت و بدبختی انسان در زبان اوست.»
وی با استناد به آیات و روایات افزود: با زبان میتوان دلها را شفا داد، امید آفرید، محبت کاشت و جامعه را اصلاح کرد و با همین زبان میتوان آبرو ریخت، دل شکست و تفرقه انداخت.
خطیب جمعه بامیان سپس بهطور مفصل به جایگاه زبان در اسلام، ارزش سخن نیک، آفات زبان، پیامدهای فردی و اجتماعی آن و راهکارهایی برای کنترل زبان پرداخت.
خطیب مسجد رهبر شهید در خطبه دوم، به بحران خشکسالی در افغانستان پرداخت و گفت: اسلام هرگز نمیگوید که خشکسالی فقط جنبهی معنوی دارد، بلکه میتواند علل علمی و طبیعی داشته باشد، بنابراین انسان باید هم طبیعت را درست مدیریت کند (آب، درخت، خاک) و هم رابطه معنوی و اخلاقی خود را اصلاح نماید.
صادقی تأکید کرد که از سوی دیگر آموزههای دینی خشکسالی را صرفاً پدیده طبیعی هم نمیداند؛ بلکه آن را پیام الهی برای «اصلاح رفتار» میشمارد.
وی با استناد به آیه ۱۰ و ۱۱ سوره نوح که استغفار را سبب نزول باران پیدرپی معرفی میکند، گفت: امام علی(ع) فرمودند هیچ بلایی نازل نمیشود مگر بهخاطر گناه و برداشته نمیشود مگر با توبه.
خطیب جمعه بامیان از جمله عوامل معنوی قطع باران را ظلم اجتماعی، قطع رحم، حقخوری، ندادن زکات، ناسپاسی نعمت و آه مظلوم برشمرد و از مردم خواست هم طبیعت را درست مدیریت کنند و هم رابطه خود با خدا و خلق را اصلاح نمایند.
استاد صادقی در پایان، به مناسبت سالروز رحلت حضرت امالبنین(س)، مادر حضرت ابوالفضل العباس(ع)، از مقام والای آن بانوی بزرگوار یاد کرد و با ذکر مصیبت علمدار کربلا، نماز جمعه را به پایان رساند.
