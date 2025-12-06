به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد و بانک پارسیان با هدف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به دانشگاهیان عمرهگزار اظهار داشت: یکی از برکات نظام اسلامی، فرصت دادن به بروز و جلوهگری مظاهر ارزشمند دین و معنویت در فضای عمومی جامعه است؛ بهویژه در محیط آموزش عالی و مجموعههای فرهیخته دانشگاهی و نخبگی کشور که این جلوهها زیباتر و برجستهتر نمایان میشود.
وی با اشاره به تاریخچه ورود دانشگاه به ایران گفت: زمانی که دانشگاه تأسیس شد، بسیاری تلاش کردند تا آن را بهعنوان کارخانه تولید خدمتگزار و کارشناس برای نظام سلطه غربیها تعریف کنند. در آن دوران، مظاهر دینی نباید در دانشگاه دیده میشد و جریانهای دیندار با سختی در فضای دانشگاهی زیست میکردند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی افزود: اسدالله علم، نخستوزیر رژیم پهلوی، در خاطرات خود نقل میکند که شاه از حضور زنان باحجاب در دانشگاهها گلایه کرده و این رفتار را غیرقابل پذیرش دانسته بود. این نگاه حاکم بر دانشگاهها در آن زمان بود.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هدفی جز پیگیری عدالت نداشت و یکی از مظاهر عدالت نیز استفاده صحیح از ظرفیتها در جایگاه واقعی خود بود. امروز بحمدالله دانشگاهها به یکی از عرصههای جلوهگری مظاهر عالی دینداری تبدیل شدهاند؛ هیئتهای دانشجویی، اعتکافهای دانشجویی، نمازهای جماعت دانشگاهها، تشکلهای انقلابی و بسیج، فعالیتهای علمی و فرهنگی، زیارتها و تشرفهای به عتبات عالیات، اردوهای مشهد و زیارتهای خانه خدا و حرم پیامبر اکرم(ص) از جلوههای ارزشمند دینی در دانشگاهها هستند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به استقبال گسترده دانشگاهیان از سهمیههای عمره گفت: برای ۸ هزار سهمیه دانشگاهیان که از سوی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اختصاص یافته بود، در مرحله نخست ۱۲۲ هزار نفر ثبتنام کردند و در مجموع با تکمیل مراحل و قرعهکشی مجازی، ۱۳۰ هزار نفر متقاضی تشرف برای ۸ هزار کرسی بودند.
وی در ادامه از تلاشهای مجموعههای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری بهویژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و همکاری بانک پارسیان قدردانی کرد و گفت: این مجموعهها همواره در خدمترسانی به بخش محروم و نیازمند کشور و حرکت در مسیر اعتلای نظام اسلامی پیشگام بودهاند و حضورشان مایه برکت و رونق است. یکی از رسالتهای اصلی نظام اسلامی رفع مظاهر فقر و تبعیض در کشور است که این عزیزان بهطور جدی پیگیر آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که امروز رسانهای خواهد شد، همکاری و مساعدت بانک پارسیان با هدایت ریاست ستاد اجرایی و مدیرعامل بانک در حمایت از دانشگاهیان است؛ بهویژه دانشجویانی که قصد تشرف به زیارت خانه خدا و حرم پیامبر اعظم(ص) را دارند. این حمایتها در قالب ظرفیتهای بانک پارسیان عملیاتی خواهد شد.
وی در پایان ضمن تشکر از زحمات مسئولان و دستاندرکاران گفت: خدا را به خاطر وجود این عزیزان شاکر هستیم و امیدواریم مجموعههای مختلف نظام اسلامی با ظرفیتهای خود پای کار دانشگاهها و نخبگان کشور بیایند و اتفاقات ارزشمند و مبارکی را رقم بزنند.
در ادامه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و بانک پارسیان، مهندس مجید باجلان، سرپرست و عضو هیئتمدیره بانک پارسیان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این خصوص اظهار داشت: مطابق جلسات قبلی مقرر شد بانک پارسیان در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، در این کار خیر سهیم باشد و با اختصاص تسهیلات قرضالحسنه، زمینه اعزام دانشجویان به سفر معنوی خانه خدا و زیارت حرم مطهر حضرت رسول(ص) را فراهم کند. این موضوع برکتی برای مجموعه بانک پارسیان به شمار میآید.
وی افزود: همکاران ما در بانک پارسیان با توجه به مسئولیتهای اجتماعی، موضوع قرضالحسنه را در دستور کار قرار دادهاند. بحمدالله بانک پارسیان بانکی است که در دل خود صندوق قرضالحسنهای با مجوز بانک مرکزی ایجاد کرده و این صندوق بهصورت مستقل و با هماهنگی ستاد بانک پارسیان در فعالیتهای قرضالحسنه مشغول است.
مهندس باجلان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرضالحسنه گفت: قرضالحسنه یک کار خیر است و معنای واقعی آن قرض نیکوست. ما باید در ترویج این فرهنگ در تمامی مجموعهها اهتمام بورزیم تا انشاءالله جاری و ساری شود. باور ما این است که در نظام پولی و بانکی کشور، قرضالحسنه خیر و برکت به همراه دارد.
وی ادامه داد: درست است که ما یک بانک هستیم و باید به سپردههای مردمی و فعالیتهای خدمات بانکی توجه کنیم و سودآوری داشته باشیم، اما قرضالحسنه برکت خود را میآورد. اعتقاد ما این است که اگر در این مسیر قدمی برداریم، این برکت در منابع بانک و در تراز مالی بانک نمایان خواهد شد. انشاءالله این حرکت قرضالحسنه با نفس عزیزانی که به این سفر معنوی مشرف میشوند، قطعاً آثار خود را خواهد گذاشت و ما در خدمت این عزیزان هستیم.
سرپرست بانک پارسیان همچنین گفت: همانطور که اشاره شد، جا دارد از ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، جناب آقای مهندس فتاح، تشکر کنیم. ایشان در این خصوص رهنمود فرمودند که بانک پارسیان حتماً وارد این عرصه شود. هیئتمدیره محترم نیز کمک کردند تا بتوانیم انشاءالله در خدمت این عزیزان باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صندوق قرضالحسنه بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: ما در این صندوق تکالیفی داریم. از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ همت در حوزه قرضالحسنه پرداخت شده است؛ از این میزان، حدود سه و نیم همت در بحث فرزندآوری و حدود دو و نیم همت در حوزه اشتغال پرداخت شده است. این در حالی است که پرداختهای مربوط به اشتغال خارج از تعهدات تکلیفی بانک بوده و با هماهنگی بنیاد برکت و مجموعههایی که تفاهمنامه داشتند، انجام شده است.
باجلان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲ تفاهمنامه در صندوق قرضالحسنه بانک پارسیان جاری است و تمامی این تفاهمنامهها بهطور کامل در قالب قرضالحسنه اجرا میشوند.
در ادامه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و بانک پارسیان، مقرر شد ۲ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه رفع احتیاجات ضروری، هر یک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، با عاملیت صندوق قرضالحسنه بانک پارسیان به افراد معرفیشده از سوی نهاد (رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان) اعطا شود.
این تسهیلات در فاز نخست از طریق سامانه غیرحضوری «پارس وام» ارائه خواهد شد و با توافق طرفین و تأمین منابع، در فازهای بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما