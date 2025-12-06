به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، گفت: مجالس امام حسین(ع) پیامی روشن برای مقاومت در برابر ظلم و جور برای بشریت دارند.

وی افزود: امام حسین(ع) با ایستادگی در برابر نظام ظالمانه یزید نشان داد که تسلیم شدن در برابر باطل شایسته مؤمنان نیست.

دومکی با ابراز تأسف و اندوه عمیق نسبت به وضعیت فعلی فلسطین و نسل‌کشی جاری گفت که با وجود اعلام آتش‌بس، اسرائیل کشتار مردم فلسطین را ادامه می‌دهد؛ عملی که نمونه‌ای آشکار از ظلم، بربریت و نقض شدید قوانین بین‌المللی است.

وی این وضعیت را نشانه ناکامی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی دانست و تأکید کرد تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای فلسطینیان هرگز موفق نخواهد شد.

عالم شیعه پاکستان از کشورهای مسلمان، به ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست که به جای تماشاگر بودن، اقدامات عملی انجام دهند، جبهه‌های دیپلماتیک را تقویت کنند، بربریت اسرائیل را متوقف سازند و در کنار ملت مظلوم فلسطین بایستند.

دومکی همچنین نسبت به آمریکا هشدار داد و گفت: نباید از دشمنی آمریکا ترسید، بلکه باید از دوستی آن بیم داشت، زیرا آمریکا غیرقابل اعتماد است و همواره براساس فریب، استثمار و منافع خود عمل می‌کند. وی افزود آمریکا قدرتی رو به زوال است و با برنامه‌های امپریالیستی کشورهای دیگر را ویران می‌کند. به عنوان نمونه، وی به اوکراین اشاره کرد که آمریکا با سوق دادن آن کشور به جنگ و سپس تنها گذاشتن آن، درس عبرتی برای متحدانش شد.

وی همچنین گفت که آمریکا متحدان خود را برای مقاصد خود استفاده کرده و سپس همانند دستمال کاغذی کنار می‌گذارد.

عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان به نمونه‌های تاریخی اشاره کرد: آمریکا در افغانستان متحدان خود را تنها گذاشت و فرار کرد، در عراق به بهانه‌های دروغین جنگ تحمیل کرد، لیبی را ویران نمود و با حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه، کشور را به سمت جنگ داخلی سوق داد.

دومکی تأکید کرد: آمریکا دوست هیچ‌کس نیست و تنها به منافع خود اهمیت می‌دهد.

وی همچنین به تجاوزات مستمر اسرائیل به سوریه، نقض مرزها و اشغال زمین‌های سوریه اشاره کرد و آن را شدیداً محکوم نمود.

عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: سوریه هیچ منطقه‌ای برای اسرائیل نیست و وحدت و مرزهای سوریه باید محترم شمرده شود. تجاوزات مکرر اسرائیل به حاکمیت سوریه قابل محکومیت بوده و تهدیدی جدی برای صلح منطقه است.

وی افزود: جولانی نقش مأمور آمریکایی-اسرائیلی را ایفا می‌کند و توطئه‌های گروه‌های تروریستی برای تجزیه سوریه، نمونه‌ای آشکار از برنامه‌ریزی امپریالیستی است. علامه مقصود علی ڈومکی تأکید کرد که امت اسلامی باید نقش مؤثری در دفاع از تمامیت ارضی سوریه ایفا کند.

وی در پایان گفت: امروز نیاز است که مسلمانان با اتحاد و آگاهی کامل، توطئه‌های امپریالیستی را بشناسند و در حمایت از مظلومان جهان، به ویژه فلسطین، صدای قوی و موثری باشند. حرکت امام حسین علیه‌السلام به ما می‌آموزد که سکوت در برابر ظلم، خود نوعی حمایت از ظلم است.

