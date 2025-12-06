ایرانیان مقیم خارج؛ حلقه اتصال فرهنگی و اجتماعی با کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سند راهبردی امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رونمایی و نخستین نشست کمیته برنامه ریزی و عملیاتی سازی این سند برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست که بعد از ظهر امروز ۱۵ آذرماه در این سازمان برگزار شد، با تأکید بر اینکه موضوع ایرانیان خارج از کشور از موضوعاتی است که هم مقام معظم رهبری شخصا دغدغه آن را دارند و هم دولت، ادامه داد: در دوره‌های مختلف دولت، اهتمام ویژه‌ای به ایرانیان خارج از کشور شده است اما متاسف هستم که بگویم در حد این دغدغه‌ها عمل نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه همه کشورها از ظرفیت دیاسپورای خود به نحو احسن استفاده می‌کند، ابراز کرد: دیاسپورای ایرانی هم در فراز و فرودهای مختلف می‌توانند کمک حال کشور باشند. یکی از نمونه‌ها، در دوران جنگ دوازده روزه و پس از آن بود.

ایمانی‌پور با اشاره به اینکه یکی از برکات جنگ دوازده روزه، توجه مجدد به هویت ایرانی و توجه به ایرانیان خارج از کشور بود، گفت: ایرانیان خارج از کشور در کنار هموطنان مان در داخل، در یک بزنگاه تاریخی، یکپارچه و یکدست در دفاع از میهن به پا خواستند و جا دارد این دوران را ایام الله ذکر کنیم. در کنار آسیب‌هایی که با از دست دادن عزیزان‌مان دیدیم به برکت خون همین شهدا، آورده‌های زیادی داشتیم که یکی از قله‌های آن، وحدت و همدلی در اقصی نقاط جهان با ملت شریف ایران بود.

وی درباره تدوین سند راهبردی امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور، توضیح داد: یکی از دغدغه‌های شورای سیاستگزاری فرهنگی بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری موضوع ایرانیان خارج از کشور بود و به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این ماموریت سپرده شد تا پیش نویسی برای این امر فراهم شود. بعد از برگزاری جلسات مختلف و اصلاحات طرح‌ها، این سند تدوین و ابلاغ شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه عزم و اراده جمعی برای اجرایی سازی این سند از اهمیت زیادی برخوردار است، ادامه داد: در کنار فراز و فرودهایی که فعالیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور داشته است و هم اکنون با ریاست وزیر علوم و نایب رییسی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورای عالی فعالیت می‌کند، اما در کنار آن، لازم است که ما سند راهبردی امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور را نیز اجرایی سازی کنیم و مغایرتی با فعالیت‌ها در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ندارد.

ایمانی‌پور با اشاره به اینکه کار عقب افتاده در حوزه ایرانیان خارج از کشور، زیاد است، ابراز کرد: برای رفع و جبران این عقب افتادگی، لازم است که کار جهادی در پیش بگیریم. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به اینکه ماهیتی دوزیست دارد و علاوه بر ارتباط با دولت، با نهاد دفتر مقام معظم رهبری نیز ارتباط جدی دارد، می‌تواند برای اتصال جمعی دستگاه‌های حاکمیتی نقش جدی و اثرگذار ایفا کند. از سوی دیگر، بعد از وزارت امور خارجه، بیشترین نمایندگی در سراسر دنیا دارد و ماموریت اصلی این سازمان، فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی است، بنابراین مهم ترین و اثرگذارترین دستگاه در تدوین و اجرایی سازی این سند است.

وی درباره نقش رایزنان و وابستگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، گفت: ما در نمایندگی‌های فرهنگی در قالب‌های مختلف همکاری متنوعی با ایرانیان خارج از کشور داریم، از این رو از تشکل‌های صنفی ایرانیان خارج از کشور حمایت می‌کنیم ایرانیان در همه جای دنیا لایق بهترین‌ها هستند و بهترین خدمات را باید به آن داد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین، بیان کرد: به شدت به دنبال ایده پردازی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور هستیم. از این رو، به زودی نشستی با ایرانیان برجسته خارج از کشور خواهیم داشت و مباحث و چالش های ایشان را از نزدیک مرور خواهیم کرد.

