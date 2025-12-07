به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در جنوب و شرق یمن، مناطقی که خارج از سلطه نیروهای انصارالله قرار دارند، وارد فاز جدیدی از درگیریهای داخلی شده است. گزارشها حاکی از درگیریهای شدید میان گروههای تحت حمایت ائتلاف سعودی و نیروهای وابسته به امارات است که ظاهراً با چراغ سبز پنهانی ایالات متحده، در پی ایجاد یک ساختار حکومتی یکپارچه در جنوب و تضعیف رقبای منطقهای دنبال میشود.
نقشه درگیریها: جنوب و شرق یمن، کانون تنش
درگیریهای شش روز گذشته عمدتاً در مناطق جنوبی و شرقی یمن متمرکز شده است؛ مناطقی که همواره خارج از حیطه دولت مرکزی مستقر در صنعاء (تحت کنترل انصارالله) بودهاند. طرفهای اصلی این نزاع، گروههای نیابتی ائتلاف عربی هستند که تضاد منافع عمیقی میان آنها وجود دارد:
- امارات متحده عربی به طور علنی حامی پروژه تجزیه یمن و تشکیل دولت مستقل جنوبی است.
- عربستان سعودی هرچند رسماً بر اتحاد مجدد یمن تأکید دارد، اما در تحولات اخیر، واکنشی خاص به پیروزیهای نیروهای مورد حمایت امارات نشان نداده است.
تضاد در ارکان دولت موقت و نفوذ خارجی
پیش از این، دولت مستقر در مناطق جنوبی تحت رهبری افراد اتحادگرا قرار داشت، اما بخشهای اجرایی و مدیریتی کلیدی آن به دست نیروهای تجزیهطلب (مورد حمایت امارات) بود. این شکاف ساختاری، زمینه را برای تشدید اختلافات فراهم ساخت.
نکته قابل تأمل، نقش پررنگ طرفهای خارجی در مدیریت این تحولات است. گزارشها حاکی از آن است که سفیر آمریکا، استیون فاگین، که پیشتر در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نقش کلیدی داشته، در میدان جنوب یمن نقش محوری ایفا کرده است. این در حالی است که آمریکاییها سه ماه پیش بر لزوم یکدست شدن دولت تحت کنترل “یک گروه واحد” تأکید کرده بودند.
توافق پنهان بر سر عدن و حذف رقیب
تحلیلگران معتقدند که پیروزیهای اخیر نیروهای تجزیهطلب در عدن (پایتخت نمادین جنوب یمن) از طریق یک توافق پنهانی صورت گرفته است. هدف اصلی این توافق ایجاد یکپارچگی سریع در جنوب یمن به منظور آمادهسازی برای هرگونه رویارویی احتمالی با نیروهای انصارالله در آینده بوده است.
این اقدامات به نظر میرسد که با چراغ سبز واشنگتن صورت گرفته است، که تاکنون واکنشی رسمی به این درگیریها نداشته است. در سناریوی مدنظر آمریکا، گروه حاکم مورد حمایت امارات باید وحدت رویه را در جنوب برقرار کند و نیروهای اخوانی و قبایل متمایل به انصارالله در این مناطق تضعیف یا حذف گردند.
یمن؛ رگ حیات عربستان در معرض تهدید
یمن که در گذشته تنها «حیات خلوت» سعودیها تلقی میشد، اکنون به دلایل استراتژیک، امنیتی و ژئوپلیتیک به رگ حیاتی آنها تبدیل شده است. این درگیریهای داخلی، بیش از هر چیز، معادلات قدرت میان اعضای ائتلاف را به هم زده و توازن شکنندهای را در جبهه مقابل انصارالله رقم زده است.
کارشناسان معتقدند که این “بازی خطرناک” نه تنها ثبات یمن را بیش از پیش به خطر میاندازد، بلکه از نگاه بازیگران منطقهای، با لبخند رضایت رژیم صهیونیستی نیز همراه است که از تداوم تفرقهافکنی و کاهش نفوذ قدرتهای رقیب در منطقه استقبال میکند.
